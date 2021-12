Daniel Pavel, despre noul sezon Survivor România, care va debuta pe 16 ianuarie la PRO TV: „Pregătirea mea ține de două planuri”

Daniel Pavel va prezenta și cel de-al treilea sezon al emisiunii Survivor România, show care a doborât recorduri de audiență la Kanal D.

Emisiunea s-a mutat pe PRO TV, așa cum știe toată lumea, iar deja se știu numele participanților. Sezonul cu numărul 3 se anunță unul de-a dreptul impresionant. Probele prin care vor trece Faimoșii și Războinicii vor fi și mai grele față de sezonul doi.

Din noua ediție vor face parte Otilia Bilionera, CRBL, Andreea Tonciu, Cătălin Zmărăndescu și Emil Rengle, printre alții.

Daniel Pavel este mai mult decât pregătit pentru Survivor România 3

Daniel Pavel a acordat un interviu pentru revista Viva! de ianuarie, în care a spus în ce constă pentru el pregătirea pentru Survivor România.

concursului a spus că înainte de a merge în Republica Dominicană, își ia un anumit timp pentru el în care analizează fiecare situație și încearcă să afle cât mai multe lucruri despre ce se poate întâmpla în reality-show.

„Pregătirea mea ține de două planuri. Cel personal, fizic și mental, și cel colaborativ, alături de noii mei colegi de la PRO TV.

Deosebirea esențială față de anul trecut, când din pricina pandemiei și a lockdwon-urilor nu am putut veni în țară, de la Viena, și am zburat în Dominicană, direct din Austria. Acum am șansa să pot lucra la detaliile plecării, îndeaproape, cu colegii mei. Aceasta îmi dă un super boost de energie și de focus”, a declarat Daniel Pavel pentru .

„Turăm motoarele”

„Turăm motoarele pentru ca publicul să aibă parte de cea mai intensă experiență de reality-show pe care știu că o așteaptă extrem de mult”, a completat realizatorul tv.

Pavel a recunoscut că, deși e obișnuit deja cu formatul și cu tot ce presupune munca la acest proiect, are în continuare foarte mari emoții.

„Sunt și o fire emotivă. Poate nu transpare această caracteristică la mine. Cred că este o trăsătură nu doar a branșei noastre de creatori de conținut media. E o caracteristică a tuturor celor care trăim astăzi”, a completat Daniel Pavel.

Rămâne de aflat, din 16 ianuarie, cu ce va veni nou sezonul 3 Survivor România și prin ce provocări vor fi nevoite vedetele, dar și concurenții anonimi, să înfrunte în jungla dominicană.