Daniel Popa a marcat pentru Chindia cât Nemec și Gueye la un loc: „Meritam mai multe șanse la Dinamo!” Exclusiv

Daniel Popa a marcat pentru Chindia cât au reușit Nemec și Gueye la un loc la Dinamo! Fostul jucător al „câinilor” consideră că ar fi meritat mai multe șanse în tricoul alb-roșu, însă conducerea clubului a decis să fie împrumutat la Târgoviște.

Atacantul Chindiei Târgoviște a spus într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK că a fost declarat liber de contact, după ce a depus memoriu, însă Dinamo a făcut recurs și acum așteaptă decizia finală.

Dinamovist convins, vrea cu orice preț să marcheze împotriva rivalei FCSB și se gândește că într-o zi ar putea să revină în Ștefan cel Mare, mai ales după ce DDB i-a plătit salariile restante în valoare de 10.000 de euro.

Daniel Popa are cifre mult peste Nemec și Gueye, atacanții lui Dinamo: „Aș fi continuat dacă eram dorit acolo!”

Ai șase goluri marcate, cât are Nemec și Gueye la un loc…

– Nu vreau să mă compar cu cei de la Dinamo. Întradevăr, cifrele îmi dau mie dreptate, dar nu asta contează. Contează mai mult că mi-am găsit eu aici drumul și că sunt fericit. Poate că aveam și eu nevoie de mai multe șanse la Dinamo, dar acuma nu pot să spun că am fost nedreptățit.

Care mai e situația cu memoriul tău depus împotriva lui Dinamo?

– S-a judecat chiar de săptămâna trecută! Mi-au dat decizia că sunt liber de contract, dar Dinamo a făcut recurs și o să urmeze o nouă înfățișare. În mare parte o să fiu liber de contract, pentru că au trecut 75 de zile de la notificare și nu o să fie probleme. Repet, Comisia m-a declarat liber, doar că ei au avut dreptul la recurs. Și bineînțeles, dacă decizia o să fie alta, eu o să merg mai departe la TAS, pentru că știu că am dreptate.

„Vreau să le mulțumesc celor din DDB! Mi-am primit toți banii în ianuarie!”

Mai aveai bani de luat de la Dinamo?

– Da, mi-au băgat banii și pe această cale vreau să le mulțumesc celor din DDB, pentru că ei sunt singurii care aduc bani acuma. Aveam de luat salariul pe trei luni și ceva plus prime de joc, undeva la 10.000 de euro. Bine că i-am luat că a trecut aproape jumătate de an. I-am luat abia în ianuarie.

Cine a luat decizia ca tu să pleci de la Dinamo?

– După meciul cu Chindia, Cosmin Contra m-a chemat și mi-a spus că ar fi mai bine pentru mine să merg undeva să joc, pentru că el nu se mai bazează pe mine. Atunci eu am mers la club și am cerut să plec liber de contract. Nu au fost de acord și m-au împrumutat la Târgoviște pentru un an. Așa am reușit să ne înțelegem.

„Trebuie felicitați că au rămas la Dinamo! Aș fi continuat dacă eram dorit acolo”

Cu cine mai ții legătura de la Dinamo?

– Cu foarte mulți! Cu Sorescu, cu Mihaiu, cu Puljic… Am vorbit tot timpul. Sunt mulțumiți că le-au mai intrat și lor niște bani și sunt la zi. Ei trebuie felicitați pentru că au rămas acolo și sincer să fiu, dacă eram în situația lor aș fi procedat la fel. Aș fi continuat la Dinamo, dacă eram dorit acolo. Foarte bine că au acceptat diminuarea salariului ținând cont de situația grea. Repet, trebuie felicitați!

Mai are nevoie Dinamo de atacanți?

– Aici nu pot să mă pronunț eu. Cu siguranță Adam Nemec e o pierdere mare pentru Dinamo! E un jucător foarte bun și eu cât am fost acolo am învățat multe de la el. În primul rând din felul în care se pregătea în fiecare zi. Foarte multe! Stilul lui de joc, l-am urmărit cum stătea în teren. Nu poți să zici că Nemec a jucat prost în acest sezon. Nu prea a reușit să înscrie dar el joacă mai mult pentru echipă. La fel ca și mine, nu e genul de jucător care să marcheze 15-20 de goluri! El joacă în primul rând pentru echipă.

Daniel Popa: „Aș reveni la Dinamo indiferent de situația clubului”

Mai iei în calcul o revenire în Ștefan cel Mare?

– Bineînțeles! Dinamo e un club mare, cu suporteri minunați. Cu siguranță e cea mai frumoasă echipă din țară! Aș reveni indiferent de situația în care se va afla clubul. Acuma depinde că și eu îmi doresc să joc cât mai bine și să plec undeva să-mi fie bine. Să fac ceva totuși pentru familia mea.

Știi dacă și-a mai depus cineva memoriu sau dacă și l-au retras?

– Am citit la voi că Ionuț Șerban e singurul jucător al lui Dinamo care și-a retras memoriul. Sincer, nu știu. Andrei Sin am văzut că a și câștigat. În rest nu prea știu.