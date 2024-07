Daniel Popa, apărat de critica lui Gigi Becali: „Are multă masă musculară“

Campania de mercato a FCSB-ului nu a fost pe măsura așteptărilor create de Gigi Becali la finalul sezonului trecut. Latifundiarul din Pipera a adus doar jucători din SuperLiga, iar capul de afiș a fost Marius Ștefănescu.

Daniel Popa, apărat de Gigi Becali

, într-un transfer realizat doar la dorința lui Gigi Becali. Patronul bucureștenilor a spus că atacantul este pariul lui, deși nu a fost dorit de Charalambous, Pintilii și MM.

Meciul cu Virtus a fost cel în care a și marcat primele goluri pentru FCSB, unde a înscris o dublă în San Marino. De atunci, evoluțiile lui Popa au fost în continuă scădere, iar răbdarea patronului a scăzut dramatic deja. .

„El tot timpul a fost așa. Nu e vorba că are surplus de kilograme, el are multă masă musculară. Nu are surplus! El pare… Poate e vorba de un kilogram sau două. Dar nu sunt probleme să le dea jos.

La el oricum e vorba și de multă masă musculară, e ceva nativ. Dar problema e că nivelul de la FCSB e mult mai mare. Mă aștept să dea minimum 15 goluri”, a spus Ioan Andone, care l-a avut ca „elev“ la Dinamo București.

Emil Săndoi explică de ce nu e o problemă majoră

„El are o altă conformație. Din punctul ăsta de vedere… Are picioare foarte puternice. A mai avut probleme cu greutatea, dar mereu a fost deschis să lucreze. Și când eram la Chindia era mereu preocupat să fie în parametrii pe care îi stabileam.

Când îl vezi și nu-l cunoști, poate să-ți dea senzația că are kilograme în plus. Nu știu dacă e în parametri sau nu, dar totul ține de conformația lui. Dar e un băiat deschis și dacă cei din staff îi cer să ajungă într-o anumită greutate, sigur va face asta.

Nu au fost probleme când eram la Chindia. E foarte preocupat mereu, e interesat de el și de cariera lui. E muncitor, e profesionist. Poate a avut și puțină neșansă. De fiecare dată când un jucător se transferă, e catalogat și în funcție de rezultatele echipei. FCSB acum nu a început așa cum aștepta toată lumea”, a declarat și Emil Săndoi, conform .

Ce a spus Gigi Becali despre Popa

Gigi Becali a spus, foarte pe scurt: „Eu nu spun că Popa nu e de nivelul nostru, dar nu e de nivelul meciurilor ăstora. Dar la nivelul de la FCSB e. El trebuie să slăbească 3 kilograme! Dacă nu slăbește, are probleme mari cu mine”.