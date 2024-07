Daniel Popa l-a dezamăgit pe Gigi Becali în FCSB – Maccabi Tel Aviv. Atacantul a fost schimbat după doar 45 de minute. Ce altă modificare a efectuat campioana României

Prima repriză a , a fost lipsită de ocazii de gol. Nici campioana României și nici campioana Israelului nu au reușit să creeze un real pericol la poarta adversă.

FCSB, două schimbări la pauza meciului cu Maccabi Tel Aviv

Echipa patronată de Gigi Becali a efectuat două schimbări . Prima țintă a fost Daniel Popa, care nu a creat pericol la poarta adversă în prima repriză a duelului cu Maccabi Tel Aviv.

Pariul lui Gigi Becali a fost scos de pe teren, iar în locul său a fost introdus David Miculescu. De asemenea, Mihai Lixandru a fost înlocuit după doar 45 de minute cu Baba Alhassan. Mijlocașul în vârstă de 23 de ani primise un cartonaș galben în prima repriză.

Singurul șut trimis de FCSB pe spațiul porții lui Maccabi Tel Aviv în prima repriză i-a aparținut lui Alexandru Băluță. La polul opus, campioana Israelului nu a reușit să trimită șut pe spațiul porții lui Ștefan Târnovanu în prima repriză a meciului.

Daniel Popa l-a dezamăgit pe Gigi Becali în FCSB – Maccabi Tel Aviv

Daniel Popa a fost adus de Gigi Becali la FCSB de la U Cluj în această vară. Patronul roș-albaștrilor a plătit suma de 300.000 de euro pentru transferul atacantului în vârstă de 29 de ani. Gigi Becali a dat declarații încrezătoare despre Daniel Popa la FANATIK SUPERLIGA.

„Eu zic că dă 25 de goluri. Ştiţi cum l-am luat? Mi îmi era aşa… Îmi plăcea de mai de mult. Mi-am spus de ce nu îl ia nimeni pe ăsta că mie îmi place mult. Sunt eu prost şi nu mă pricep la fotbal?

Acum, când am văzut nişte faze, cum a preluat, cum a intrat în forţă, cum a dat la poartă. Am spus că are calităţi omul ăsta. Am zis să îl iau, să fiu sigur de nouari. Am zis să îl întreb pe Tănase ce părere are.

Tănase mi-a zis: ‘Dumneavoastră vedeţi exact ca mine. Pe ăla îl văd eu nouar. Aproape cel mai bun din România’. ‘Dacă şi tu îl vezi aşa, să fie aşa’. Şi l-am luat. Nu ştiu, o să vedem.

De ce să nu fie un jucător bun? Mingea nu se loveşte ca de perete de el. Forţă are, şut, execuţie are. Intră în gaură, primeşte, simte golul. De ce să nu fie? Mai ales că la noi e altă pregătire”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

900.000 de euro este cota de piață a lui Daniel Popa, conform Transfermarkt.com

2 goluri și 2 pase decisive a reușit Daniel Popa în 4 meciuri în tricoul FCSB