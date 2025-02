Daniel Popa, mesaj pentru Gigi Becali după ce a reziliat cu FCSB: “E greu când nu marchezi!”. Cu cine semnează: “Asta e prima opţiune!”. Exclusiv

FCSB s-a despărţit la începutul acestei săptămâni de Daniel Popa, atacantul transferat în vară de la U Cluj pentru 300.000 de euro. În locul său, Gigi Becali l-a transferat pe .

Daniel Popa, declaraţii după plecarea de la FCSB: “Am reziliat de comun acord!”

Daniel Popa a vorbit pentru FANATIK după despărţirea de FCSB, spunând că nu are nimic de reproşat nimănui, iar pentru Gigi Becali a avut un mesaj de mulţumire pentru oportunitatea care i-a fost oferită. În ceea ce priveşte viitoarea destinaţie a atacantului, Popa spune că prioritatea este o plecare în străinătate:

“Este adevărat, am reziliat de comun acord, asta este situaţia. Nu sunt supărat, nu am nimic de reproşat, mă bucur că am avut şansa să joc la această echipă şi asta este viaţa. Mergem mai departe.

Nu am avut nicio problemă la FCSB. Acum, rămâne de văzut zilele astea ce o să fie. Am mai multe oferte, din afară şi din România. Prima mea opţiune este să merg în străinătate, dar dacă nu voi semna acolo, probabil rămân în ţară.

Mesaj pentru Gigi Becali: “Mi-a dat şansa să joc la un club mare, dar e greu pentru un atacant când nu marchezi”

Dar mi-aş dori să încerc în străinătate. Cu domnul Gigi Becali nu am avut cine ştie ce relaţie. M-a sunat atunci la început, dar în rest nu prea am vorbit. Pe această cale chiar aş vrea să îi mulţumesc.

Mi-a dat şansa să joc la un club mare, dar vă daţi seama, pentru un atacant este greu când nu marchezi. Am reziliat de comun acord şi asta e viaţa, mergem mai departe”, a spus Daniel Popa pentru FANATIK.

Daniel Popa, decisiv cu Maccabi Tel Aviv!

Atacantul a marcat singurele sale goluri la FCSB la primul meci în cupele europene pentru roş-albaştrii. Daniel Popa a marcat o “dublă” în prima manşă din .

Chiar dacă a avut o serie interminabilă de meciuri fără gol marcat, Daniel Popa şi-a adus contribuţia într-un moment crucial din campania europeană. El a pasat decisiv pentru golul lui Baeten din minutul 90, care a adus calificarea în faţa lui Maccabi Tel Aviv.

În actuala stagiune, Daniel Popa a bifat 30 de meciuri pentru FCSB, pentru care a marcat două goluri şi a dat patru pase decisive. A câştigat şi un trofeu alături de roş-albaştrii, la chiar primul său meci oficial: Supercupa României după 3-0 cu Corvinul.

29 de ani are Daniel Popa

650.000 de euro este cota de piaţă a atacantului