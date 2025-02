Daniel Popa, ”on fire” după plecarea de la FCSB! Atacantul marchează pe bandă rulantă în Turcia. Video

Daniel Popa este într-o formă fantastică și a marcat din nou pentru turcii de la Genclerbirligi. Atacantul de 29 de ani a majorat avantajul echipei sale în meciul dintre Genclerbirligi și Manisa FK, scor 3-0, în etapa a 27-a din liga a doua turcă.

Daniel Popa, în formă maximă de la transferul la Genclerbirligi

Lui Daniel Popa pare că îi merge de minune după ce s-a despărțit de campioana României FCSB. Atacantul a plecat în Turcia și a semnat cu Genclerbirligi, iar acum se luptă pentru promovarea în primul eșalon al fotbalului turc.

După două meciuri în care nu a reușit să marcheze, , iar partida s-a încheiat cu scorul de 3-3, deși Genclerbirligi a condus la un moment dat cu 3-1.

Acum, românul a dat lovitura iar și a punctat pentru a treia oară în ultimele două jocuri. Titular la partida contra celor de la Manisa FK, Popa a dus scorul la 2-0 în minutul 11, după ce a driblat un fundaș și l-a executat pe portarul advers cu un șut la vinclu.

El a ajuns la trei goluri marcate pentru Genclerbirligi și demonstrează că este un atacant pur sânge ce poate evolua la un nivel bun. Echipa sa luptă pentru promovarea în Superliga Turciei și are șanse mari să reușească dacă va continua să evolueze în acest fel.

🎯 Daniel Popa'dan klas ayak içi! — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR)

Ce a spus Daniel Popa după ce a plecat de la FCSB

„Eu cred că a fost o perioadă bună la FCSB. Chiar dacă nu am reușit să mă impun și să marchez foarte multe goluri, per total a fost o experiență bună. Am jucat la campioana României, am întâlnit jucători foarte buni și cred că a fost o experiență bună care m-a ajutat foarte mult în viață.

Rămân cu câștigarea Supercupei, cu prieteniile de acolo, cu amintirile frumoase, cu meciurile din Europa. Chiar mă bucur că au parcursul acesta, merită și sper să ajungă cât mai departe.

Nu m-au afectat criticile patronului. Nu cred că a spus ceva rău de mine. Este patronul echipei, bagă foarte mulți bani și am fost respectat cât am fost acolo. Să fiu sincer, nu am fost chiar atât de criticat. Au fost alți jucători mult mai criticați decât mine”, a declarat Daniel Popa, la .