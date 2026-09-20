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Dinamo și-a făcut meciul simplu. A jucat, a lovit când a avut ocazia și a împins Farul într-o situație din care oaspeții au început să lupte nu doar cu adversarul, ci și cu propria frustrare. Iar momentul care rezumă cel mai bine seara Farului nu vine neapărat dintr-o fază de fotbal, ci din ceea ce s-a întâmplat la vestiare.

Daniel Șendre scrie despre Dinamo – Farul 4-0 și slăbiciunea lui Alibec

Doar în mintea lui putea ieși deasupra scoțianului cu inimă de leu și creier mai mult al lui Dinamo, altfel nu. Iată! Problema nu este doar eliminarea, ci mesajul transmis într-un moment în care echipa sa avea nevoie de luciditate, de lideri, de oameni capabili să accepte că meciul merge prost și să rămână în el fără să transforme frustrarea în gesturi care îl fac și mai greu.

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Farul chiar avea nevoie de un căpitan, că golani avea destui în tribună. La puțin timp după startul meciului, către tribuna 1, ocupată de suporteri dinamoviști. O femeie a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost astfel transportată la ambulanță. Slavă Domnului că fata e bine, suporterii Farului nu!

Aici apare diferența dintre o echipă mare și una care pierduse meciul înainte să ajungă în capitală. Echipele mari au capacitatea de a rămâne lucide atunci când celelalte încep să-și piardă mințile.

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Dinamo astăzi a jucat fotbal, în timp ce Farul s-a luptat cu propriii demoni

4-0 este genul de scor care nu lasă prea mult loc pentru explicații. Trupa lui Nuno Campos a arătat că știe să joace meciurile în care pornește ca favorită. Astăzi a făcut-o cu stil, chiar. Pascual, Mărginean, Cârjan și Pinto au urcat, din nou, Dinamo pe primul loc, acolo unde era vineri. Sunt 10 etape în care Dinamo dă semne că e capabilă să redevină o echipă mare mult mai devreme decât se așteptau suporterii.

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Dinamo a câștigat meciul, Farul și-a pierdut controlul, iar pentru rivalele la titlu urmează trei săptămâni grele. Pauză pentru Națională. Acestea trebuie să tragă de două ori mai tare dacă vor să dea Dinamo jos de acolo. Problema lor este că nici Dinamo nu se va opri. Dimpotrivă! Senzația este că Dinamo abia a început să tureze motoarele.