ADVERTISEMENT

Aseară, 20 noiembrie, la Opera Națională, clubul Dinamo și-a premiat cei mai buni sportivi ai anului, în cadrul evenimentului “Gala Sportului Dinamovist”. , campionul României cu două medalii de aur Europene, la 100 și 200 de metri liber. Trofeul este justificat, nu încape discuție! Premiile obținute de David și de ceilalți sportivi ai clubului evidențiază munca asiduă, pasiunea, determinarea, reziliența și capacitatea lor extraordinară de luptă. Acești oameni au devenit modele pentru copiii românilor și totodată un motiv de mândrie națională.

Ce anume a făcut Marian Neacșu, exact, ca să le merite?

Problema e că în cadrul aceleiași gale , instalat de aproximativ o lună la Ministerul de Interne. Iar asta nu e tot! Proaspătul ministru a primit două trofee, nu doar unul, precum “topitul” de David Popovici. Un trofeu de la Ionuț Popa, președintele CS Dinamo, celălalt de la Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

ADVERTISEMENT

Starea asta de fapt mi-a atras atenția, așa că după ce am terminat de numărat trofeele politicianului mi-a încolțit în minte o întrebare pentru CS Dinamo și Ionuț Popa.

În cazul lui David poți spune în câteva secunde ce a făcut ca să merite premiul. În cazul ministrului, a trebuit să mă bazez doar pe relatările colegilor de la Fanatik prezenți la Gală. Aceștia au dezvăluit că ambele distincții au fost acordate „pentru promovarea valorilor sportului”. Întrebarea pentru CS Dinamo și Ionuț Popa este următoarea: Ce anume a făcut Marian Neacșu, exact, ca să le merite? Pentru că din discursul publicat de MAI, contribuția concretă pentru care a fost premiat politicianul rămâne neclară. Valorile sportului le-am promovat și noi, vorba aia, jurnaliști sau doar oameni pasionați de sport, în articole pe site-uri de specialitate sau în postări pe rețelele sociale.

ADVERTISEMENT

Refuz să cred că vorbim despre servilism

Prezența ministrului la gală era firească. CS Dinamo se află în subordinea ministerului pe care îl conduce, iar Neacșu i-a înmânat chiar el trofeul lui David Popovici. Eu, suporterii dinamoviști și toți cititorii Fanatik vrem să înțelegem ce merit a recunoscut subalternul Ionuț Popa și ce contribuție au vrut să răsplătească el și Covaliu, în condițiile în care șeful Marian Neacșu însuși a spus pe scenă că “abia și-a făcut încălzirea”. E o observație rezonabilă pentru cineva aflat la început de mandat. Dacă distincțiile recunosc o contribuție dinaintea mandatului, cei abia menționați să o numească! Dacă țin de proiectele pe care ministrul a promis că le va susține, publicul și sportivii, noi toți, vom putea judeca acele promisiuni doar după ce vom vedea că se realizează. Pare logic ce susțin, nu!? Sper! Ar fi ușor aiurea să premiezi în avans.

ADVERTISEMENT

La o gală dedicată performanței, sportivii vin cu rezultatele unui an întreg, așa că e firesc să cerem aceeași precizie de la cei care urcă pe scenă să premieze un ministru. Până când Ionuț Popa și Mihai Covaliu vor spune ce au răsplătit, îi anunț că cea mai vizibilă explicație pentru trofee este funcția lui Marian Neacșu. Ministru emerit de Interne.

ADVERTISEMENT

Refuz să cred că vorbim despre servilism. Rămânem calmi și așteptăm, cu deosebit interes, răspunsul președintelui Ionuț Popa.