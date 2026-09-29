Daniel Şendre dă de pământ cu tricolorii: „Ai lor bombă, ai noștri petarde! Hagi s-a crezut selecţionerul Germaniei”

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Inițial, am vrut să explic ce se întâmplă în mintea jucătorilor pe un stadion fără spectatori. Cum scade nivelul de activare, fără 40-50 de mii de fani, care îți ridică adrenalina fără să faci nimic. Cum dispare avantajul emoțional al terenului propriu, când păstrezi gazonul, vestiarul, rutina și lipsa deplasării, adversarul beneficiind de un teren neutralizat parțial.

Editorial Daniel Şendre după România – Bosnia 2-4

Am vrut să scriu despre greșelile care se aud și se simt mai tare, în lipsa zgomotului stadionului care să înghită lufturile, precum și despre liderii care devin mult mai importanți în teren. Era vorba, practic, despre cheia mentală a acestui meci, cu România care să nu fi așteptat ca meciul să-i dea energje, ci să fi intrat cu energia deja produsă la vestiare.

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Aș fi explicat chiar și cum ar fi trebuit procedat, însă mi-am dat seama, la timp, că aș fi fost ridicol. La 4-2 scor final, cu totul altele sunt explicațiile.

Era primul meci oficial acasă al lui Gică Hagi în noul mandat, așa că jucătorii s-au gândit să facă din el unul memorabil, cel mai probabil. 3-1 la pauză, să dea dracii! Gică o să țină minte surpriza toată viața.

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Hagi s-a crezut selecţionerul Germaniei

Apoi, de la meciul cu Suedia încoace, în mintea lui Hagi s-a produs o distorsiune a unui degajament într-o apă, care l-a făcut să creadă că e selecționerul Germaniei. N-are cum altfel! România abia bate naționale modeste, cu cel mai bun 11 posibil și cu emoți cât casa, chinuit rău, vai mama noastră, dar cumva, Ne-au spart bosniacii! În viața vieților mele n-am văzut un selecționer oaspete ridicând un subaltern din staff în brațe, folosindu-și capul. Conduceau cu 2-0 în minutul 14. Veselie mare, normal, ca să nu zic circul dreaq.. Nici măcar meci de antrenament nu aveau, se distrau băieții la București.

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Coubiș fundaș dreapta și Eissat stânga, deși cei doi sunt de meserie centrali. Practic, tricolorii au desenat cu picioarele. Posesie prelungită, control total, cei 3 M care ne-a dat Bosnia cu terenul în cap.

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„Evitaţi Polonia. Ne bagă ăia definitiv în depresie!”

Ce să comentezi!? Ce să analizezi!? Dar și mai important, cum naibii facem să evităm deplasarea în Polonia, unde există riscul să ne bage ăia definitiv în depresie. Pentru că “totul e de la coco”, vorba Regelui. Nu mă credeți? Mie mi-a zis Vlad Roșca, managing director Fanatik, în timpul meciului. România a avut astăzi în teren, în primul 11, cei mai mulți jucători formați complet sau cu o parte importantă a junioratului în diaspora, pe calapodul Marocului, cum ar veni: Ionuț Radu, Andrei Coubiș, Lisav Eissat, Matei Ilie, Vlad Dragomir și Daniel Bîrligea. Marocanii sunt bombă, ai noștri petarde.

Hai, la somn toată lumea! Aseară, ne-a ajutat Dumnezeu. Vorba lui Adi Mutu: “Putea foarte ușor să fi fost 7-2”.