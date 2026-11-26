CE TREBUIE SĂ ȘTII Daniel Șendre despre cât de mult înseamnă numirea lui Edi Iordănescu la Watford

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Într-o perioadă în care fotbalul românesc exportă tot mai greu chiar și jucători, Edi Iordănescu reușește să exporte ceva poate mai important: competență intelectuală, capacitate managerială și leadership. Ce înseamnă asta, concret, pentru fotbalul nostru!?

Daniel Șendre despre cât de mult înseamnă numirea lui Edi Iordănescu la Watford

1. Spargerea unei bariere istorice. . Nici măcar generațiile de antrenori care au beneficiat de prestigiul internațional al fotbalului românesc din anii 80-90 nu au reușit acest lucru. Am trimis fotbaliști la Barca, Real, Chelsea, Juventus sau Inter, însă n-am reușit să construim o reputație internațională comparabilă pentru cei care îi pregătesc. Cu alte cuvinte, am exportat interpreți, dar prea puțini dirijori. Edi tocmai a modificat paradigma în țara care a inventat fotbalul.

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2. Deschiderea unei piețe pentru antrenorii români. Un eventual succes al lui Iordănescu ar putea schimba percepția managerilor occidentali asupra tehnicienilor din România. Odată intrat în acest sistem, nu mai depinzi exclusiv de capacitatea agentului de a convinge un club din Vest să își asume riscul angajării unui antrenor din Est, ci ai posibilitatea de a-ți demonstra valoarea chiar sub ochii celor care decid.

3. Valorificarea performanței de la Euro 2024. Fotbalul românesc trebuie să învețe să transforme performanțele sportive punctuale în oportunități profesionale internaționale.

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4. O poartă de acces în Premier League. Championship nu trebuie privit ca o destinați, ci ca o platformă de lansare. Edi intră într-un circuit profesional cu o vizibilitate internațională incomparabil mai mare decât cea a Superligii. Liga a doua engleză este considerată de mulți analiști peste primele ligi după top 5 campionate din lume.

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5. O oportunitate pentru jucătorii români. Prezența unui antrenor român în sistemul britanic poate determina cluburile de acolo să privească mai atent piața fotbalistică din România.

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6. Un reper pentru noua generație de antrenori. Tinerii tehnicieni români trebuie să înțeleagă că apogeul carierei lor nu trebuie să fie banca Fcsb, Dinamo, Craiova sau Rapid. Inclusiv ei trebuie să îndrăznească să privească mai sus, nu doar jucătorii!

7. Un câștig de know-how pentru România. Experiența acumulată în privința infrastructurii, analizei sportive, managementului și culturii organizaționale poate fi valorificată ulterior în fotbalul românesc. Interesul pentru liga a doua engleză va exploda în țară și în diaspora. Pagina de Facebook a lui Watford e asediată de suporteri români.

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Există însă și un pericol

. Iordănescu a devenit al șaselea antrenor în numai 18 luni. Edi nu intră într-un proiect consolidat, ci într-un club aflat în mare dificultate, motiv pentru care ar fi nedrept ca valoarea întregii școli românești de antrenori să fie judecată exclusiv prin prisma rezultatelor sale la Watford și total irațional pentru Edi să simtă că are obligația de a salva reputația fotbalului românesc. Tipul ăsta are deja suficiente responsabilități și infinit mai multe probleme.

În ce naiba s-a băgat Edi

Watford a pierdut, ieri, meciul cu Blackburn Rovers, jucat acasă, în fața unui stadion cu multe scaune goale. Românul a privit din tribune cum echipa s-a prăbușit în repriza a doua: gol din penalty, cartonaș roșu și căpitanul suspendat din cauza cumulului de cartonașe galbene pentru debutul său pe bancă. Watford a pasat mai puțin decât a pasat Dumbrăvița în meciul cu Afumați, din etapa trecută, (366 VS 479) intrând efectiv în lupta pentru salvarea de la retrogradare. Watford ocupă locul 20 din 24. La final, pică trei.

8 înfrângeri în ultimele 11 meciuri, 0 goluri marcate în ultimele 3 etape și doar 15 puncte obținute din totalul de 51 posibile. Nu vorbim despre un accident de parcurs, așadar, ci despre un declin prelungit, care a spulberat încrederea fanilor în conducere.

Problema cea mai mare a lui Edi este însă că nu are timp. Watford are meci sâmbătă și apoi un parcus infernal, cu bătălii crâncene, din 3 în 3 zile, maximum 4, până în ianuarie, deci trebuie să intervină din mers și să obțină neapărat rezultate, pentru că patronatul nu are răbdare.

Misiunea lui Edward Iordănescu e infernală, dar dacă românul ăsta reușește, va câștiga tot fotbalul nostru. Pentru Edi, Anglia poate reprezenta începutul unei alte cariere. Pentru fotbalul românesc, începutul unei alte mentalități.

Adevărata măsură a succesului său va fi însă ziua în care instalarea unui antrenor român pe banca unei echipe engleze nu va mai reprezenta un eveniment istoric!