Daniel Șendre despre telenovela Ion Țiriac la Dinamo: “Lăsați-ne să ne pregătim de psiholog”

, cum i-au așteptat bunicii lor pe americani în anii 40. Americanii au venit, e adevărat, dar ne-au bombardat! Folosind bombardamentul “în covor”, aliații au distrus atunci nu numai Gara de Nord și Gara Basarab, dar și cartierele Grivița, Cotroceni, Ghencea, plus Hotel Splendid, Parc Hotel, Athenée Palace și Hotel Ambasador, care nu erau în apropirea unor obiective militare. Centrul Bucureștiului a fost lovit pentru a demoraliza populația.

Daniel Șendre analizează, în stil propriu, veşnica telenovelă Ion Țiriac la Dinamo

La fel am senzația că procedează și Ion Țiriac, care nu ratează nici o ocazie să îi demoralizeze pe dinamoviști. Anul acesta, prin ianuarie, întrebat de jurnaliști despre stadionul din Ștefan cel Mare, casa lor, miliardarul nici măcar nu le-a oferit timp să intre în adăposturi, ci i-a abonat direct la psiholog: “Vindeți terenul și faceți blocuri! Un stadion de fotbal Dinamo acolo unde e, nu îşi are locul.”

Noroc că jurnaliștii nu l-au ascultat, nici guvernanții, așa că stadionul e tot în centru, însă e clar că pe Țiriac îl deranjează teribil. “Faceți un stadion de 50.000 sau de 30.000 de locuri undeva unde ajunge tramvaiul, unde ajunge autobuzul. Nu inventăm noi roata, e frumos să te duci acolo”, a completat românul ăsta bogat.

Să mă ierte Dumnezeu, dar Țiriac fură curent! “Stamford Bridge”, “Wembley” și “Emirates Stadium” sunt chiar în buricul Londrei. De fapt, dacă stau bine să mă gândesc, nici un stadion din Premier League nu e construit în afara orașului, lucru pe care miliardadul îl știe, ceea ce mă face să cred că îi urăște pe dinamoviști sau ceva, altfel nu-mi explic de ce îi vrea cu atâta ardoare pe câmp. “Vindeți terenul și faceți blocuri”, auzi!

Zilele acestea, am aflat de la Țiriac că s-a întâlnit cu “nenea Mircea Lucescu”, la un “lunch” în cadrul căruia a continuat bombardamentele. “L-am întrebat: «De ce?» De aici ne dăm seama că Il Luce a fost cel care i-a lansat invitația, în ideea de a-l ruga, cel mai probabil, să investească la Dinamo. Moment în care omul de afaceri ne-a liniștit, iar, pe toți, ca americanii în 45. “Mă bag! Mă bag să facem Dinamo Brașov sau Dinamo Tîrlungeni, pentru că Dinamo București există deja”.

Bombardament în covor, nu așa! “Dinamo Tîrlungeni”, auzi-ia, din nou, la nenea Țiriac! Tare optimist și încrezător trebuie să fi plecat Mircea Lucescu de la lunch. Îmi și închipui cum a ajuns Il Luce acasă, vesel ce n-ai pomenit, moment în care soția a vrut să afle vestea cea mare.

Haide, zi-mi! A acceptat? Ridicați, în sfârșit, Dinamo? Ce a zis Țiriac?

Da! Se bagă! Facem Dinamo Târlungeni și intrăm în Champions League!

După care “IL Luce” s-a închis în dormitor și a rugat-o pe doamna Nelly să nu îl deranjeze nimeni 3 săptămâni.

Fură curent Ion Țiriac sau nu!? Că eu asta vreau să vă conving, dacă nu v-ați prins! Nu am reușit încă? OK.

A doua zi, Țiriac a revenit, în forță, cu declarații. “Eu îi fac un stadion lui Mircea Lucescu. Nu pentru Dinamo cu Steaua, ci un stadion pentru copii. Un stadion şi un teren de fotbal. Hai să vedem de unde îi luăm!” Să nu sari pe geamul cabinetului psihologic și s-o iei la fugă, dezbrăcat, pe arătură, strigând din răsputeri: “FCSB nu e Steaua!?” Spuneți voi!

Deci miliardadul Ion Țiriac, “prieten bun”, declară public că pe Mircea Lucescu, o somitate în fotbal, cu o carieră absolut impresionantă în spate, în care a cucerit zeci de trofee, în 4 țări diferite, cu meciuri mari în Champions League, pe omul ăsta Țiriac îi întoarce la nivel de copii și juniori. Miliardarul îi face o grădiniță de tinere vlăstare unuia dintre cei mai titrați antrenori din istorie. Mai bine îi zicea că nu l-a inghițit, cu adevărat, niciodată, și gata, că de plătit, sigur l-a pus să plătească lunch-ul!

, care mai are un pic și ne scuipă, nu alta! Sunt ani de zile în care clubul Dinamo i-a fost oferit chiar gratis, de Negoiță, ani în care jurnaliști, suporteri, dinamoviști grei sau români cărora doar le pasă de sport l-au întrebat pe Țiriac de Dinamo sau doar i-au sugerat ideea de a ajuta clubul, iar din partea lui Țiriac au primit doar refuzuri, pentru ca mai nou să ne ia și la mișto. Eu cred că Dinamo merită mai mult! Dinamo merită mult mai mult sau măcar nu desconsiderarea pe care o primește din partea lui Ion Țiriac.

E clar că dacă i-ar fi păsat vreun pic, Țiriac ar fi putut ajuta până acum Dinamo de 100 de ori, măcar un pachet de dero ar fi trimis la Săftica, anul trecut, când suporterii căzuseră în genunchi, sub povara patimii lor.

Cu atât mai mult cu cât explicațiile oferite de miliardar sunt absolut puerile. “Nu mă pricep la fotbal, așa că nu pot investi în ceva care mi-e străin”. În 2014, invitat în emisiunea “Profesioniștii”, de la TVR, a Eugeniei Vodă, într-un puseu de sincerite, Țiriac a dezvăluit că nu le are nici măcar cu finanțele. “Niciodată nu am fost priceput la afaceri. Afacerile mele le las pe mâna bancherilor și a investitorilor, care sunt mai pricepuți.” Ar fi putut proceda la fel și cu Dinamo, dacă ar fi vrut, no!?

Adânc! Osho! Descartes!

Într-o notă personală, acum, dați-mi voie să vă spun că acela este singurul moment în care eu l-am crezut 100% pe miliardarul român. Din 2014 urmăresc cu și mai mare atenție ce spune, așteptând un sfat sau o idee de la un geniu al finanțelor, care să facă sens măcar, nu mai zic să mă ajute. Din păcate, Țiriac nu a făcut altceva decât să mă bage și mai rău în ceață, ca pe măgar. Un singur exemplu doar, din aceeași emisiune. “De la ce sumă în sus un om poate fi considerat bogat?”, l-a întrebat Eugenia Vodă. Pe tonul acela prețios-grav, Țiriac a spus: “Un om este considerat bogat din ziua în care intră intr-un restaurant și nu se uită la prețul meniului.”

De atunci nu se mai înțelege nimeni cu mine, vă dați seama, însă abia ce a spus în continuare m-a nedumerit complet. “Contul din bancă nu îți poate folosi, dacă nu îl poți cheltui în ziua respectivă. Dă o mașină peste el a doua zi, și-atunci, cu ce-a rămas omul?”. Adânc! Osho! Descartes! Du-te dracu, Elon Musk, că acu îți dau nucleara! “Ai numai atâția bani, ca aceia pe care i-ai cheltuit astăzi!”

Să mă bată mama dacă am înțeles ce a vrut să spună miliardarul vizionar! Ieși din dormitor, nea Mircea, că Dinamo trăiește și va fi și mai bine! Suporterii lui, puși pe hartă de nume ca “Mopsu”, “Lucescu” și “Dinu”, te salută din centru!