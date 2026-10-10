Daniel Șendre, după Sepsi – Dinamo 0-2: „Băieții lui Nuno s-au făcut mari!”. Mesaj direct pentru suporteri: „Respectați protocolul cu Nicolescu”

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Există victorii care aduc trei puncte și victorii care spun mult mai mult despre o echipă decât ar putea să o facă vreodată clasamentul. Prima categorie te ajută să rămâi în cursa pentru titlu, a doua îți arată dacă ești cu adevărat pregătit să îl câștigi. Dinamo, prin succesul cu Sepsi, a mai făcut un pas important în procesul de transformare dintr-o echipă care aspiră la performanță, într-una care începe să o trateze ca pe o obligație.

Concluziile lui Daniel Șendre după Sepsi – Dinamo 0-2

Meciul de la Sfântu Gheorghe reprezenta un examen de maturitate. Un adversar incomod, neînvins acasă în actualul sezon și pe care Dinamo nu reușise să îl răpună în ultimele 12 confruntări, la care se adăuga . Câinii lui Nuno Campos s-au descurcat de minune și acum vor afla ce cred eu că au reușit de fapt: Dinamo a trecut de la mentalitatea celui care încearcă să demonstreze ceva la mentalitatea celui care știe ce are de făcut.

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Dinamo a intrat în această partidă cu autoritatea unei formații care își cunoaște valoarea. Ca atare, Armstrong & Co nu au așteptat să descopere slăbiciunile adversarului după ce acesta ar fi prins curaj, ci au impus de la început condițiile în care urma să se dispute partida. . Avantajul păstrat până la final completează imaginea unei echipe care nu doar știe ce vrea, dar și poate să obțină. Asta se numește maturitate.

Maturitatea nu înseamnă să nu ai emoții, ci să nu fii condus de ele. Maturitatea se vede în raportarea la presiune, în capacitatea de a respecta un plan și în felul în care fotbaliștii reacționează atunci când miza începe să cântărească mai greu decât adversarul. Planul lui Nuno Campos a fost inspirat și băieții lui s-au făcut mari. Rezultatul: 3 puncte, “clean sheet” și un pas important către titlul pe care suporterii și-l doresc enorm.

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Dinamo a traversat în ultimii ani destule perioade în care fotbalul practicat a fost mai bun decât rezultatele. Au existat meciuri în care echipa putea domina adversarul fără să reușească să îl învingă, iar diferența dintre intenție și realizare devenea frustrantă. Acum însă, începe să apară ceva esențial pentru orice formație cu pretenții la titlu: capacitatea de a-și impune superioritatea fără să transforme fiecare partidă într-o luptă cu propriile îndoieli. Așa se construiește încrederea autentică, nu prin declarații optimiste și nici din convingerea superficială că ești mai bun decât ceilalți. Încrederea apare atunci când jucătorii acumulează suficiente dovezi că ceea ce fac funcționează.

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O echipă care începe să aibă identitate, nu doar rezultate

Victoriile lui Nuno Campos nu sunt dependente exclusiv de inspirația unui singur jucător. Există o identitate colectivă tot mai clară, o distribuție a responsabilităților și un mod de a juca pe care fotbaliștii par să îl înțeleagă și să îl accepte. Într-un meci înscrie Armstrong, în altul Pascual. Dacă nu reușește Karamoko, o rezolvă Soro. Înaintea meciului cu Sepsi, 15 dintre cei 25 de jucători utilizați de Campos contribuiseră la acțiuni decisive în atac. Este un indicator relevant pentru o formație care își propune să lupte la titlu.

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Secretul lui Nuno Campos este că a reușit să-și câștige jucătorii într-un timp record. Toți trag tare și cresc de la meci la meci, însă valoarea individuală începe să se vadă în capacitatea grupului de a funcționa ca un întreg. Aceasta este una dintre diferențele fundamentale dintre o echipă care poate câștiga meciuri și una care poate câștiga un campionat, deși Nuno Campos nu vorbește despre el.

Dar Nuno Campos nu vorbește despre multe. L-a auzit cineva pe tipul ăsta să spună că are nevoie de timp pentru ca echipa să joace? Eu nu! Dinamo al lui a jucat încă de la primul meci, deși l-a pierdut. Cum a scăpat Petrolul atunci, nu știu, dar a scăpat! Craiova, Fcsb, Rapid și U Cluj n-au mai avut noroc. După 11 etape, Dinamo e pe primul loc. Tot pe primul loc, adică.

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De aici încolo, cel mai periculos adversar al lui Dinamo poate deveni propria mulțumire.

Maturitatea despre care vorbeam trebuie confirmată permanent, pentru că în lipsa ei succesul poate deveni unul dintre cei mai periculoși adversari. În momentul în care încrederea se transformă în autosuficiență, când jucătorii încep să creadă că simpla lor prezență pe teren este suficientă pentru a câștiga, apar fisuri. Dinamo trebuie să înțeleagă că statutul de candidată la titlu nu îi oferă niciun privilegiu competitiv, dimpotrivă, o obligă la mai mult, pentru că adversarii o vor analiza mai atent și vor fi mai motivați să o învingă.

Titlul nu se câștigă doar în derby-uri

Există o capcană în care cad frecvent echipele aflate în lupta pentru campionat: convingerea că meciurile decisive sunt exclusiv confruntările directe cu marile rivale. În realitate, titlurile se pierd adesea în partide aparent obișnuite, împotriva unor adversari pe care, teoretic, ar trebui să îi învingi. În acele seri în care motivația nu vine din spectacolul peluzelor, din rivalitatea istorică sau din importanța simbolică a adversarului, ci din disciplina de a-ți respecta propriile standarde. Aici intervine maturitatea competitivă.

Victoria cu Sepsi nu garantează nimic, dar oferă încă un argument că drumul ales este cel corect. O echipă care înscrie de două ori în prima repriză, își păstrează avantajul și pleacă dintr-o deplasare dificilă cu toate punctele începe să înțeleagă că performanța înseamnă disciplină și eficiență, nu neapărat spectacol.

Pentru suporteri, poate că aceasta este cea mai frumoasă veste. Nu doar că Dinamo câștigă, ci că începe să le ofere motive raționale să creadă într-un obiectiv care, nu cu foarte mult timp în urmă, părea aproape imposibil.

Campionatul nu se câștigă atunci când începi să visezi la el, ci atunci când începi să te comporți ca o echipă pregătită să îl merite. Dinamo aseară a arătat că începe să înțeleagă diferența.

Din tot tabloul acesta ar fi nedrept să fie omis artizanul de la birouri. Ca atare, cred că toți suporterii trebuie să respecte protocolul cu Andrei Nicolescu și să-i pună pe masă ce s-a convenit. Creditul. Tipul ăsta trebuie ascultat cu mai multă atenție când vorbește.