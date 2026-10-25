Daniel Șendre îl felicită pe Șumudică după egalul din Gruia: “Dinamo a avut mingea, CFR a avut meciul”

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Dinamo venea în Gruia după 11 meciuri consecutive fără înfrângere, dintre care 9 victorii. Dinamo venea cu încredere, din poziția liderului, care trebuia să își păstreze locul în clasament și să-și onoreze numele.

Am existat două povești tactice în același meci

. O echipă care a neutralizat aproape complet jocul adversarului, în ciuda posesiei categorice a “câinilor” lui Nuno Campos. Cu 77% posesie în prima repriză, Dinamo a avut mingea, dar nu și controlul real pe teren. CFR a închis spațiile, a blocat construcția roș-albilor și a lovit atunci când a avut ocazia. La 2-0, echipa din Gruia părea să fi rezolvat ecuația.

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A doua poveste a aparținut lui Dinamo. O echipă care, după ce a părut lipsită de idei, într-o seară mai puțin inspirată, a găsit resursele necesare pentru a schimba finalul ei.

Aceasta este una dintre particularutățile fascinante ale fotbalului: uneori, tot ceea ce construiești un meci se poate prăbuși în câteva secunde. Introducerea lui Tarbă, Mazilu și Hintsa a precedat transformarea tabelei. Două goluri în 3 minute, Cîrjan și Zandbergen. Schimbările au modificat dinamica tactică, iar golurile au răsturnat raportul psihologic.

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Într-un podcast în care am fost invitat relativ recent, la IamSport, am fost rugat de gazda Remus Râureanu să zic un jucător din campionatul românesc care cred că stă foarte bine mental. Am zis fără să stau pe gânduri: Andrei Cordea. Lăsați golul foarte frumos marcat pentru CFR, dar după ce Dinamo a egalat, fiind pe val, tipul ăsta a simțit momentul psihologic și i-a oprit pe câini să facă prăpăd. Cordea a întârziat reluarea meciului. Bravo lui, a contat!

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Felicitări lui Marius Șumudică și băieților lui!

Dintr-odată, presiunea se mutase asupra CFR-ului. Echipa care controlase aproape perfect meciul s-a trezit obligată să gestioneze șocul unei reveniri improbabile. A făcut-o, Dinamo al lui Nuno Campos nu a câștigat în Gruia.

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Un meci bun, mi-a plăcut! CFR a avut un plan tactic excelent, iar Dinamo a găsit, târziu, răspunsul, dar l-a găsit. E foarte, foarte important! Dinamo nu a demonstrat că este imposibil de învins, ci că poate emite pretenții la titlu fără probleme: Dinamo rămâne în luptă chiar și atunci când adversaruo pare să-i fi blocat toate căile! Iar aceasta este, înainte de orice, o dovadă de maturitate.

Felicitări lui Marius Șumudică și băieților lui! Nu e ușor deloc să arăți așa, împotriva liderului, când clubul este în insolvență! Dinamoviștii înțeleg cel mai bine ce zic eu aici.

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Felicitări lui Nuno Campos și jucătoriior săi! , indiferent ce va face Universitatea Craiova în meciul de mâine. Job done!

Mă gândesc și la ce s-a întâmplat între Fcsb și Rapid aseară și închid cu optimism pentru noi toți. Lupta va fi crâncenă! Se anunță un sezon minunat!