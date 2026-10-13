Daniel Șendre intervine în disputa momentului: “Bunica lui Mircea Bravo a băgat FCSB – CSA Steaua în prelungiri”

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Fotbalul românesc e fascinant. Doar la noi poți câștiga un trofeu prin decret, poți câștiga la masa verde din cauza unei brichete și poți ajunge să te cerți cu o bunică pentru că nu i-ai verificat legitimația de joc. Dar nu orice bunică, desigur, , fără ca măcar să atingă mingea.

Mircea Bravo a făcut o glumă cu Gigi Becali și Bunica. CSA Steaua a cerut imediat explicații!

Totul a pornit de la o fotografie cu Mircea Bravo, Bunica și Gigi Becali, postată de primul pe Facebook, însoțită de un mesaj nevinovat, cel puțin pentru cineva care nu cunoaște particularitățile psihiatrice ale fotbalului autohton: „Bunica, din vară la Steaua!”

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Atât a trebuit! Într-o țară normală, oamenii ar fi râs, ar fi distribuit fotografia și și-ar fi văzut de treabă. În România însă, lucrurile sunt ceva mai complicate și s-au viralizat. Aici nu poți spune pur și simplu că Bunica merge la Steaua. Nu, tată! Aici trebuie mai întâi să stabilești la care Steaua, în baza cărei hotărâri judecătorești, cu ce palmares și dacă transferul respectă prevederile legale privind utilizarea mărcii.

Așa că a intervenit, pe loc, CSA Steaua, instituție care a considerat necesar să lămurească lucrurile, ca să nu zic că s-a cățărat pe perdele, direct. Pentru că una este să faci umor și cu totul alta să faci umor fără să respecți identitatea juridică a cluburilor de fotbal, normal. Mircea, dă-ți o palmă și bagă 10 flotări! Bravo. În traducere liberă, Steaua București a reacționat la postare, cerând imperios ca Mircea Bravo “să modifice postarea. Sc Fc Fcsb nu este Steaua!” Am citat exact. Ce nu știm este dacă la club s-a convocat o ședință de urgență, dacă s-a analizat fotografia cadru cu cadru sau dacă departamentul juridic condus de Talpan a fost pus în stare de alertă. Ați primit mesaj? Și v-ați speriat, este!? Ați crezut că e ursul la tomberoane, iar!

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Bunica lui Mircea Bravo, „transferată” în războiul FCSB – CSA Steaua! Replica actorului a făcut deliciul internetului

Bunica a devenit, pentru 24 de ore & counting, o problemă de identitate sportivă! Actorul a înțeles imediat oportunitatea și a răspuns cu o replică demnă de un atacant care vede portarul ieșit din poartă: “Din cauză că nu ne-am înțeles cu domnul Becali, Bunica o să vină la Steaua, nu la FCSB. O primiți?” A fost gol cu poarta goală, părerea mea, cu atât mai mult cu cât totul s-a petrecut chiar în ziua lansării noului film al lui Mircea Bravo. Să fi fost planificat scandalul!? Nu cred! Ar fi mult prea mult!

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Numai o bunicuță de 78 de ani nu reușise să-i agite pe suporterii celor două tabere, sincer acum! În România, până și glumele au nevoie de certificat de identitate! Dincolo de comicul situației, există însă și o observație cât se poate de serioasă. CSA Steaua are dreptul să-și apere marca, numele și identitatea, dar între apărarea unui drept și incapacitatea de a accepta o glumă există o diferență pe care nici o instanță nu o poate explica mai bine decât bunul-simț. Reamintesc: Clubul Armatei a comentat la postare, oficial și pe un ton solemn.

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Umorul presupune, printre altele, capacitatea de a nu te lua permanent în serios, chiar și cu război la graniță. Bag sama că și Armata suferă la acest capitol, nu doar conducătorii din fenomen. CSA consideră că o glumă reprezintă o amenințare la adresa ordinii constituționale a fotbalului.

De la Gigi Becali la Florin Talpan! Bunica lui Mircea Bravo, la un pas de „ancheta” FRF și UEFA

În cazul în care și în bula voastră s-a dezbătut dacă Bunica are dreptul să poarte tricoul Stelei, dacă poate fi prezentată lângă Gigi Becali și dacă nu cumva transferul ei ar trebui contestat la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, sfatul meu e să căutați canapeaua lui Tudorel Butoi. Pentru că de ce. Domnul profesor este unul dintre cei mai buni psihologi din țară. Cât despre cei de la CSA, n-au ambiție dacă nu solicită FRF să deschidă și o anchetă pentru a stabili dacă Bunica a fost legitimată regulamentar. Plus UEFA să spună, clar, dacă are drept de joc în Europa League.

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În toată această poveste există un singur câștigător: Mircea Bravo. Tipul ăsta a demonstrat că în România nu trebuie să scrii neapărat o comedie ca să faci lumea să râdă. .

FC Umor – CS Fotbalul Românesc: 3-0 la pauză.

Propunerea mea e următoarea. Mircea Bravo și CSA Steaua să facă un pas în spate. Dacă tot a devenit subiectul unui litigiu privind identitatea sportivă, Bunica trebuie lăsată să aleagă singură unde vrea să joace. 😉