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Dinamo și suporterii au suportat costurile unei probleme pe care nu au produs-o. Meciul de acasă s-a disputat în deplasare, pentru că deja pus în vânzare. Clubul a aflat telefonic că trebuie să mute meciul cu Petrolul la mama naibii și că pierderile comerciale sunt transferate către chiriaș. Acesta este respectul primăriei capitalei pentru parteneri și suporteri, toți plătitori de taxe.

Compensații, eventual și scuze!? Nici vorbă, doar trăim în România!

A fost a doua înfrângere la rând pentru Dinamo după 1-2 cu FC Argeș și a doua oară în acest sezon când Petrolul o bate pe Dinamo cu 1–0. Ploieștenii erau pe loc de play-off înaintea meciului. Dacă vrei campionatul, exact împotriva unor asemenea echipe trebuie să arăți că poți schimba cursul unui meci.

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Campos a criticat condițiile de la stadion și din vestiar, precum și timpul pierdut pe drumul spre Slobozia. Are dreptate să ceară condiții mai bune. Gazonul Arenei Naționale era în reparații și pe Arcul de Triumf era programat rugby. E legitim să întrebi ce alternativă are clubul când cele două stadioane din București devin indisponibile în același timp, fără ca tu, antrenor, să ai vreo vină.

Întrebarea mea pentru Nuno Campos e ce a schimbat concret la pauză?

Dinamo a avut 13 șuturi și 10 cornere, dar numai două șuturi pe poartă. Petrolul a prins poarta de 3 ori din 8 încercări, inclusiv la penalty-ul transformat de Nlundulu în min 45+12. Campos a început cu Zandbergen și Karamoko, a făcut primele schimbări în minutul 63 și l-a introdus pe Tarbă în min 80. Am pus întrebarea pentru că vreau să știu ce a încercat să schimbe în felul în care Dinamo ajungea la finalizare. Când ai 10 cornere și îl obligi pe Zima la doar două intervenții, merită să te uiți la calitatea ocaziilor pe care le creezi. Cum își propunea Dinamo să găsească poarta?

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Petrolul a avut o sarcină clară după pauză. Dinamo trebuia să-i pună o problemă nouă. Asta mi se pare proba cea mai grea pentru echipa lui Campos în discuția despre campionat. Vor mai veni meciuri în care adversarul va marca primul, își va apăra avantajul și îți va lăsa mingea în zonele din care îi convine să ataci. Atunci se vede cât de repede poți schimba ritmul, pe cine poți aduce în joc și ce altă cale ai spre poartă.

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Trăim în România și asta ne ocupă tot timpul

. Arbitrul a revăzut faza dintre Irimia și Martins după întrerupere și a dictat penalty. A fost imaginea serii, la care inclusiv suporterii lui Dinamo trebuie să reflecteze, cu atât mai mult cu cât chiar unii dintre ei au creat-o.

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Am spus deja că trăim în România și asta ne ocupă tot timpul, astea ne sunt stadioanele, așa se omologhează, atât se poate, dar pe Dinamo o va costa scump. Amenda prevăzută de regulament pentru distrugerea echipamentelor e între 5000 și 100.000 de Lei. Întrebarea care rămâne însă e ce a făcut Dinamo cu repriza pe care a avut-o la dispoziție după acel penalty. Dinamo a avut zece cornere ca să preseze. Petrolul a avut nevoie de un singur gol ca să decidă meciul. Asta e diferența pe care Campos o are de rezolvat.

Mai temperat, e adevărat, dar cele 33 de puncte îi dau lui Dinamo totuși dreptul să se gândească la titlu. Antrenorul trebuie să găsească soluția. Iar suporterii trebuie să susțină echipa cu și mai multă forță, pentru că la greu contează asta cu adevărat. Poți să le ceri jucătorilor mai mult și să cânți pentru ei din primul minut. Până la capăt! Pentru Dinamo! Până în pânzele albe!