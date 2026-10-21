Daniel Șendre, opinie dură în controversa momentului: „În Anglia, fotbalul de la ora 15:00 este o tradiție. În România, fotbalul de la ora 21:00 este o afacere. Dar cine se gândește la suporteri?”

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Există o imagine aproape emblematică pentru fotbalul englez. Este sâmbătă după-amiază, puțin înainte de ora 15:00. Străzile din jurul stadioanelor sunt pline, pub-urile își întâmpină ultimii clienți înaintea meciului, părinții își conduc copiii spre tribune, iar zeci de mii de oameni se pregătesc pentru un ritual care se repetă de generații. Nu este neapărat un derby, nu joacă obligatoriu Manchester United, Arsenal sau Liverpool și nici nu trebuie să existe o miză extraordinară. Este, pur și simplu, fotbal. O parte firească a vieții comunității. E Anglia, patria fotbalului!

Daniel Șendre, despre modificarea orelor de disputare a meciurilor din SuperLiga: „ Englezii au înțeles ceva ce noi continuăm să ignorăm”

În România, aceeași sâmbătă arată complet diferit. Suporterul așteaptă până seara, uneori până la ora 21:00, pentru a merge la stadion. Dacă are copii mici, trebuie să decidă dacă merită să îi scoată din casă la o oră la care, în mod normal, s-ar pregăti de culcare. Dacă locuiește departe de arenă, trebuie să calculeze când se termină partida, cum ajunge acasă și dacă mai găsește transport în comun, în timp ce pentru suporterii din provincie totul devine un chin. Dacă meciul se dispută duminică seara, înaintea unei zile de școală sau de muncă, lucrurile devin chiar mai complicate.

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Și atunci apare o întrebare pe care fotbalul românesc ar trebui să și-o pună la modul cel mai serios:

În Anglia, ora 15:00 de sâmbătă nu este o simplă opțiune din programul competițional, ci o instituție. De altfel, restricția privind televizarea în direct a meciurilor în acest interval, cunoscută drept „Saturday 3pm blackout”, a fost concepută tocmai pentru a proteja participarea spectatorilor la meciuri, inclusiv în ligile inferioare. Este un detaliu extraordinar prin semnificația lui. Într-o țară în care drepturile de televizare valorează miliarde, există în continuare preocuparea de a proteja omul care își cumpără bilet pe stadion.

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Firește, nu se joacă exclusiv sâmbăta la ora 15:00. Există meciuri la prânz, după-amiaza târziu și seara, iar televiziunile influențează puternic programul competiției. Ar fi naiv să idealizăm modelul englez și să pretindem că acolo interesele comerciale nu contează. Contează enorm! Diferența este că fotbalul englez a reușit să păstreze, în interiorul unei industrii comerciale uriașe, o tradiție care îi aparține suporterului.

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În România am păstrat partea comercială a modelului occidental, fără să construim și cultura care îi dă sens. Am învățat să vindem drepturi TV, să împărțim etapele pe mai multe zile și să programăm partide în intervale convenabile pentru audiență, dar nu am demonstrat aceeași preocupare pentru confortul celui care trebuie să se deplaseze la stadion.

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Televiziunea plătește. Suporterul suportă

Trebuie să fim corecți. Televiziunile nu sunt dușmanii fotbalului românesc, ci o sursă vitală de finanțare pentru cluburile din Superliga. Fără banii din drepturile TV, multe dintre ele ar avea dificultăți uriașe în a-și mai susține activitatea. E firesc, așadar, ca deținătorii drepturilor să dorească audiențe cât mai mari și să solicite intervale orare care să le permită valorificarea investiției. Problema apare atunci când această logică economică ajunge să domine aproape complet discuția despre programarea meciurilor.

Pentru că fotbalul nu este un serial de televiziune, iar Un suporter care vine la stadion nu investește doar prețul unui bilet, ci și timp, bani pe transport, energie și uneori confortul întregii familii, iar la schimb primește prea rar sentimentul că cineva s-a gândit și la nevoile lui atunci când a stabilit ora de începere a partidei.

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Ar fi superficial să susținem că stadioanele din România sunt insuficient populate din cauza orelor de prime time. Fotbalul românesc are probleme mult mai profunde: produs sportiv, infrastructură, servicii, marketing, relații fragile între cluburi și comunități, le știm cu toții. România nu este Anglia nici din punct de vedere climatic. Un meci disputat în iulie, la ora 15:00, pe o temperatură de 35 de grade, poate reprezenta un risc pentru sănătatea jucătorilor și o experiență greu de suportat pentru public. Nocturna rămâne necesară în asemenea condiții.

Fotbalul românesc are nevoie de un experiment, nu de o revoluție

Deci nu cred că SuperLiga trebuie să renunțe la nocturnă, nici să copieze mecanic programul Premier League. Ar fi o greșeală să importăm o soluție fără să ținem cont de diferențele economice, climatice și culturale dintre cele două campionate. Dar cred că LPF, cluburile și televiziunile ar putea încerca un experiment simplu.

Timp de două-trei luni, o parte dintre meciurile importante de FCSB, prin MM Stoica, a zis că ar fi de acord, atât timp cât se jocă în nocturnă. Bifat! Rapid și Craiova garantat s-ar alinia, pentru că în cazul cluburilor noastre mari, banii din bilete sunt aproape aceiași cu banii din drepturile TV.

Ulterior, rezultatele ar trebui analizate de LPF. Câți spectatori au venit? Câte familii cu copii au fost prezente? Cum au evoluat audiențele TV? Ce spun cluburile, suporterii și partenerii comerciali?

Poate am descoperi că diferențele sunt mici. Poate că anumite cluburi ar beneficia considerabil, iar altele aproape deloc. Sau poate că am constata că fotbalul jucat mai devreme reprezintă o oportunitate comercială pe care am ignorat-o prea mult timp. Important este să aflăm, în loc să presupunem că actualul sistem este singurul posibil.

Nu putem construi generația viitoare ținând copiii acasă

Atașamentul față de un club nu se transmite exclusiv prin televizor, prin rețelele sociale sau prin poveștile părinților. Experiența directă a stadionului, emoția primului gol văzut din tribună, zgomotul galeriei, bucuria împărtășită cu tatăl sau cu bunicul și sentimentul că aparții unei comunități, toate sunt priceless. În Anglia, tocmai această experiență a devenit parte a educației sentimentale a multor copii, pentru că mersul la fotbal este o obișnuință cultivată și transmisă din tată în fiu. În România ce facem, concret, pentru a-i aduce pe copii aproape de cluburi? Cum facem să descopere stadionul?

Fotbalul nu începe atunci când pornesc camerele de televiziune

Premier League nu ne oferă dovada că ora 15:00 ne va umple stadioanele. Succesul fotbalului englez este rezultatul unui proces istoric, economic și cultural mult mai complex. Ar fi absurd să credem că mutarea unor meciuri din Superliga după-amiaza ar produce automat același fenomen. Dar Anglia ne oferă o lecție importantă: un campionat puternic nu se construiește doar prin vânzarea produsului către telespectatori, ci și prin cultivarea relației dintre club și comunitatea sa.

Iar aici fotbalul românesc mai are enorm de recuperat.

Înainte de a fi un produs de televiziune, fotbalul a fost și trebuie să rămână un spectacol pentru oamenii din tribune. Acolo cred eu că sunt adevărații suporterii și totodată rațiunea lui de a fi. Inclusiv pandemia a fost foarte limpede în sensul acesta. Vă amintiți? Fotbalul fără suflet alături era ceva rău, trist de tot!

Sufletele acestea le ignorăm noi și poate că e timpul să ne oprim.