Daniel Șendre, reacție acidă despre varianta Răducioiu la Dinamo. „Acționarii trebuie să se mai gândească. De când s-a lăsat de fotbal, e doar o imagine”

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Eventuala revenire a lui Florin Răducioiu la Dinamo este, înainte de orice, o veste care trezește emoție. Vorbim despre un fotbalist emblematic, un nume care aparține istoriei clubului și care a reprezentat România la cel mai înalt nivel. Radu a deschis ochii, ca fotbalist, în Ștefan cel Mare, unde a petrecut 13 ani, motiv pentru care poate fi numit „Copilul lui Dinamo” fără probleme. Mai mult decât atât, Florin Răducioiu, în România, nu a jucat decât în culorile roșu-alb, el și „Kaizerul” Lupescu, un detaliu care îngroașă cuvintele atașament și identitate, sub care apoi tragem linie. Ambii sunt “câini” de rasă!

Daniel Șendre, opinie dură despre eventuala revenire a lui Florin Răducioiu la Dinamo

Dar Dinamo de astăzi nu mai poate fi construit exclusiv pe emoție. Nostalgia unor vremuri în care simpla prezență a unui nume important părea suficientă pentru a legitima o decizie cred că trebuie să rămână exact așa cum am scris: „nostalgie”. Dinamo traversează un proces de reconstrucție în care fiecare funcție trebuie să aibă o justificare precisă. Clubul are nevoie de profesioniști, de responsabilități clar definite și de oameni evaluați după rezultate. Plus că mai e ceva!

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Florin Răducioiu a fost în conducerea lui Dinamo de două ori. Prima oară ca manager sportiv, timp de un an, în 2007, apoi team-manager, în 2022, pentru doar 6 luni. Radu a plecat imediat după retrogradare, poate cel mai dureros moment din istoria clubului, reproșând conducerii de atunci restanțe salariale. Mai mult, Răzvan Zăvăleanu, administrator judiciar, îi ceruse să accepte un salariu lunar de doar 500 de euro, Dinamo fiind cu finanțele la pământ. „Copilul lui Dinamo”, supărat că nu fusese lăsat să se implice mai mult în club, a anunțat în presă că urma să apeleze la justiție. „Mi-au lăsat un gust amar. Sunt foarte dezamăgit. Am vorbit cu avocatul”. Sunt detalii care au contat, pentru că Dinamo abia mai respira! Suporterii și RTZ abia mai făceau față!

După ce s-a lăsat de fotbal, Răducioiu a fost doar imagine

Răducioiu are un trecut impresionant ca fotbalist. Are notorietate, relații internaționale și o identitate dinamovistă incontestabilă. Numai că nici una dintre aceste calități nu reprezintă automat o garanție a competenței administrative. Dinamovistul ăsta pur sânge a trecut prin conducerea clubului fără să lase în urmă realizări profesionale comparabile cu performanțele de pe teren, din păcate. După ce s-a lăsat de fotbal, Radu a fost doar imagine.

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Iar aici apare întrebarea fundamentală: Pentru că, repet, în 2022, Răducioiu a plecat reclamând că nu fusese lăsat să se implice suficient în proiectul sportiv. Ce garanții există că dinamica va funcționa diferit?

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Răspunsul la prima întrebare este diferența dintre un club care își celebrează trecutul și unul care își construiește profesionist viitorul. Conducerea lui Dinamo vorbește despre expertiză, sustenabilitate și guvernanță. Sunt principii corecte, care trebuie să se regăsească în fiecare decizie, inclusiv în alegerea oamenilor, motiv pentru care responsabilitatea unei eventuale numiri nu îi aparține câinelui ăstuia mare, ci managerilor. Aceștia trbuie să explice nu de ce Florin Răducioiu merită să revină la Dinamo, asta e clar pentru toată lumea, ci de ce Dinamo are nevoie de Florin Răducioiu.

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Acționarii lui Dinamo ar trebui să se mai gândească înainte de a-l readuce pe Răducioiu în club

Nu știu dacă mutarea se va materializa, dar știu, în schimb, „durerea” cea mai mare a acționarilor. Numărul suporterilor care vin la stadion. În zona asta e posibil să se fi gândit conducerea lui Dinamo că poate fi potrivit Răducioiu. Atât că trebuie să se mai gândească un pic!

Reconcilierea cu propriul trecut este necesară. Dinamo trebuie să-și respecte legendele și să le păstreze aproape, dar respectul pentru istorie nu trebuie confundat cu obligația de a transforma fiecare fost mare fotbalist într-un conducător. E utopic. Dinamoviști mari sunt mulți și toți merită respect pentru ce au fost.

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Răducioiu poate fi util lui Dinamo! Nu există nici un dubiu aici! Esențiale sunt însă competențele, proiectul propus și faptul că prin comportamentul său, din 2022, a transformat emoția fotbalistului emblematic într-una negativă în conștiința suporterilor.