Daniel Șendre, revenire spectaculoasă la FANATIK. Unul dintre cei mai vocali suporteri dinamoviști, noul editorialist al fanatik.ro

ADVERTISEMENT

Daniel Șendre, jurnalist cu multă experiență, care va împlini 50 de ani în noiembrie, se întoarce la FANATIK, acolo unde a mai avut două aventuri de-a lungul ultimului deceniu. Unul dintre cei mai vocali și cunoscuți suporteri din mediul online ai lui Dinamo intră în puternica echipă de editorialiști ai site-ului fanatik.ro.

Daniel Șendre, noul editorialist al FANATIK, activitate bogată în presă și în mediul online

Daniel Șendre a făcut primii pași în presă la finalul anilor 2000, ca jurnalist sportiv. A activat la Gazeta Sporturilor, publicație în rândurile căreia a semnat mai multe articole în care a abordat subiecte din fotbalul intern și internațional. Stilul său jurnalistic, unul aparte, a fost mereu unul direct, incisiv, fără ocolișuri.

ADVERTISEMENT

Prima aventură la FANATIK pentru Daniel Șendre a fost consemnată în urmă cu aproape un deceniu. A publicat pe site-ul materiale de excepție despre fenomenul suporterilor și, mai ales, despre echipa sa de suflet, Dinamo. În aprilie 2018, . Tot din categoria ale lui Șendre din FANATIK, se mai remarcă un articol despre rivalii lui Dinamo, intitulat „Viața în roșu și albastru. Sau cum se ridică încet, o nouă galerie a Stelei. ‘Diferența dintre coregrafia lor și a noastră e dată de 20 de ani în plus de ultraserie‘”.

În 2023, Daniel Șendre a reintrat în echipa FANATIK din postura de colaborator și analist al emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Acesta a și scris pe site-ul nostru mai multe articole de opinie și analize având ca subiecte principale Dinamo, meciurile din campionatul intern sau echipa națională. De acum, Șendre revine la FANATIK în rolul de editorialist.

ADVERTISEMENT

Daniel Șendre activează în prezent ca mental performance coach. A fost implicat în trecut în proiectul DDB

Daniel Șendre s-a remarcat în ochii opiniei publice drept unul dintre cei mai vocali suporteri dinamoviști din mediul online. Acesta a avut deseori postări și intervenții despre situația clubului, conducere sau jucători. De altfel, o etapă esențială din activitatea lui Șendre în ultima jumătate de deceniu este implicarea sa în proiectul Doar Dinamo București (DDB).

ADVERTISEMENT

În urmă cu câțiva ani, noul editorialist FANATIK a reprezentat vocea suporterilor-acționari ai lui Dinamo în perioada în care programul DDB a avut un impact major asupra finanțării și conducerii clubului. El a fost, pentru o perioadă, purtător de cuvânt al DDB.

ADVERTISEMENT

În prezent, Daniel Șendre mai activează ca mental performance coach. El lucrează în special cu sportivi. În această activitate, el explică importanța pregătirii mentale în performanța sportivă: concentrare, mindset, relația antrenor-jucător etc. Șendre este activ pe platformele de socializare, unde postează despre fotbal, mental coaching, societate și alte subiecte la ordinea zilei.