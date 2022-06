Daniel Stanciu s-a întors în Liga 1. Prima lovitură pe care o pregătește: Alex Chipciu de la CFR Cluj. Exclusiv

Daniel Stanciu (47 de ani) este noul director executiv al lui FC Argeș. Oficialul a făcut anunțul în emisiunea „Liga Digisport”, de la . FANATIK a aflat în exclusivitate că prima mare lovitură pe care vrea să o dea în „Trivale” este transferul lui Alexandru Chipciu (33 de ani), de la CFR Cluj!

Alexandru Chipciu este dorit de Daniel Stanciu la FC Argeș

Chipciu este dorit insistent de antrenorul Andrei Prepeliță. Cei doi au fost colegi la FCSB în perioada 2012-2015, dar și la echipa națională, cu care au participat la EURO 2016. Pentru ca mutarea să se realizeze, FC Argeș trebuie să se înțeleagă asupra sumei de transfer cu patronul lui CFR Cluj, Neluțu Varga.

Alexandru Chipciu mai are contract cu campioana en-titre până în vara lui 2023, dar nu mai este dorit în Gruia. FANATIK a anunțat în exclusivitate că .

Chipciu n-a plecat cu ardelenii în cantonamentul din Austria și a fost trimis . Fost campion cu FCSB, Anderlecht și CFR Cluj, mijlocașul este unul dintre cei mai bine plătiți fotbaliști din fotbalul românesc. .

Fostul internațional român a semnat cu CFR Cluj în ianuarie 2020 din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Anderlecht. De atunci și până în prezent, el a îmbrăcat de 75 de ori tricoul vișiniu, perioadă în care a marcat cinci goluri și a oferit cinci pase decisive.

Cum au decurs negocierile dintre Stanciu și piteșteni. Critici inițiale pentru primarul Gentea

La 47 de ani, Daniel Stanciu s-a întors în Casa Pariurilor Liga 1 în calitate de conducător, după ce a mai fost oficial la echipe precum FCSB, CFR Cluj sau Universitatea Cluj.

„În principiu, am bătut palma, nu am semnat încă. Am avut discuții cu cei de la FC Argeș, îl cunosc foarte bine pe managerul sportiv Jean Vlădoiu, îl știu bine și pe Andrei Prepeliță, a avut o performanță extraordinară.

M-a tentat proiectul pentru că tot ce se vrea a se construi la Pitești e deosebit, lovitura finală fiind stadionul. Este un proiect de durată, e finalizat, l-am văzut și arată chiar foarte bine. Ne-am înțeles pentru un contract pe 2 ani.

FC Argeș s-a mișcat foarte bine în această perioadă de transferuri, a adus jucători buni, iar Jean și Andrei zic că se mișcă foarte bine. Ei doi sunt răspunzători cu această campanie, eu doar îi sprijin, știu ce își mai doresc. Probabil că o să mai vedeți mișcări interesante în aceste zile pe posturile deficitare”, a declarat Daniel Stanciu, la Digi Sport.

Înainte să bată palma cu echipa care a terminat pe locul 6 în Casa Pariurilor Liga 1, Stanciu a discutat cu primarul Cristian Gentea, cel pe care l-a criticat în trecut în aparițiile televizate.

„Știi că la prima întâlnire cu domnul Gentea, el mi-a spus: ‘știi că m-ai criticat la TV?’ Și i-am explicat: ‘Domnule, faci niște lucruri extraordinare și pe de-o parte, lumea percepe altfel, pentru că sunt multe ieșiri’.

Are și dânsul o teorie, pentru că se implică foarte mult, e foarte pasionat și își dorește foarte mult ca echipa să facă performanță. Și asigură un buget foarte bun, cred că e undeva în primele 7-8 cluburi din Liga 1. Important e că se plătește la timp, ai o bază unde poți să construiești”, a adăugat noul oficial al alb-violeților.