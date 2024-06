Daniel Tudorache şi-a prezentat programul electoral la Fanatik, la “Sport şi Politică”, şi o acuză pe Clotile Armand: “Va plăti 16 milioane de euro!”

Daniel Tudorache, fostul primar al Sectorului 1, care acum candidează ca independent pentru a-și recâștiga funcția, a vorbit la , despre câte voturi se bazează la alegerile din 9 iunie, spunând că locuitorii sectorului trebuie să pună în balanță realizările din mandatul său cu cele ale actualului primar Clotilde Armand.

Cel care va câștiga va avea nevoie de 28.000 de voturi

„Pe mine, în 2020, m-au votat 35.000 de oameni. În acest an, cel care va câștiga va avea nevoie de 28.000 de voturi. Oamenii știu efectiv ce am făcut în mandatul 2016-2020. Știu ce proiecte am lăsat că continue, pe care Clotilde Armand nu le-a continuat și a venit cu tot felul de aberații care nu s-au concretizat”, a declarat Daniel Tudorache.

Oamenii, a spus Tudorache, pot compara realizările din mandatul său cu cele ale actualului primar al Sectorului 1. „Am început reabilitarea lifturilor, pentru că în Sectorul 1 sunt blocuri care au lifturi în exploatare de 40-50 de ani. Noi am început un program, în 2019, de reabilitare lifturilor. Am prins și pandemia (…) și apoape șase luni de zile nimic nu s-a mai întâmplat în anul 2020”, a declarat el.

Reabilitarea lifturilor din Sectorul 1

cu reablitarea lifturilor pentru că oamenii doresc aceasta. Un alt proiect este Centru medical Caraiman, pe care, spune Tudorache, l-a preluat cu patru secții medicale și l-a dus la 27 de secții medicale. Daniel Tudorache a precizat că la acest centru toți locuitorii din Sectorul 1, indiferent de salariu, beneficiau se servicii gratuite la acest centru.

„Atrocitățile Armand-PNL”

„După ce au venit Clotilde Armand împreună cu PNL, pentru că cele mai mari, eu zic atrocități, în Sectorul 1 s-au întâmplat când încă se mai înțelegeau cu cei de la PNL. Atunci au micșorat bursele elevilor, să desființeze direcții din primărie (…) dând afară oamenii, spunând că fac economie, oamenii au câștigat în instanță, au început să-și recupereze banii și să primească și penalități”, a spus Tudorache. Daniel Tudorache spune că astfel Clotilde Armand nu a făcut economii și i-a plătit pe acei oamenii chiar dacă i-a dat afară.

„Dezastrul” de la Romprest

În privința Romprest, fostul edil a spus că acolo „este un dezastru”. „Nici nu știu ce a fost în capul ei. Nu a vrut să plătească niște facturi de la Romprest, Romprest i-a dat în judecată, a câștigat și, pe lângă faptul că și-au încasat acele facturi restante au de recuperat, așa a hotărât instanța, undeva la 80 de milioane de lei penalități”, a spus Tudorache.

„Următorul primar, adică eu, mă voi îndrepta împotriva primarului pentru că primarul a hotărât să nu plătească și acel prejudiciu e din cauza primarului”, a adăugat el.

Oricine va veni la Primăria Sectorului 1 se va îndrepta împotriva Clotildei Armand, a continuat Tudorache, precizând că va imputa suma de 80 de milioane de lei Clotildei Armand . „Obligatoriu, pentru că ea este de vină, pentru că îți vine Curtea de Conturi și trebuie să recupereze acei bani”, a spus el, precizând că nu este vina locuitorilor din Sectorul 1 că Armand nu a plătit acele facturi.

„Le-a luat tabletele copiilor”

Daniel Tudorache a mai spus că, în perioada pandemiei, Primăria Sectorului 1, prin direcția de Școli și Spitale, a cumpărat pentru fiecare elev din Sectorul 1 tablete. „Le-am dat, și ce-a făcut Clotilde Armand? Le-a luat tabletele, 55.000 de tablete. Le-au luat înapoi”, a spus Tudorache. Întrebat unde sunt, el a răspuns: „Nu știu, cred că la fiecare școală, au rămas în școli depozitate…”.

Tudorache a spus că nu a înțeles această măsură pentru că oricum o tabletă are o durată de viață de doi ani dacă este folosită și nu vede de ce acestea sunt depozitate în loc să fie în mâna copiilor. Horia Ivanovici i-a amintit lui Tudorache că, atunci când a candidat, a spus: „ Am responsbilitatea civică și umană de a anula toate deciziile halucinante luate de grupul Clotilde în ultimii ani”.

Clotilde Armand, în fruntea sondajelor, totuși

Tudorache spune că primarul Sectorului 1 a început un „război cu toată lumea” . Horia Ivanovici a precizat că primarul Sectorului 1 este însă în fruntea sondajelor și că, potrivit acestor sondaje, locuitorii din sector au în continuare încredere în ea.

Daniel Tudorache a precizat că electoratul fidel al Clotildei Armand o va urma, „poți să zici orice de ea, sunt votanți fideli”. El a opinat că, cu 28.000 de voturi se va ieși primar în Sectorul 1.

Fostul edil a spus că sunt nouă candidați, el fiind ultimul pe buletinul de vot, ca independent, și toți cei opt contracandidați își vor disputa alegerea. Tudorache a spus că speră ca în ultimele trei zile înainte de ziua votului din 9 iunie, cel care va fi „pe locul doi, sau foarte apropiat de Clotilde să primească sprijinul celorlalți care au 1% -5%”.

Întrebat de la cine crede că ar putea primi el sprijin, Daniel Tudorache a răspuns că „în afară de Tuță (George Tuță, candidatul PSD-PNL), de la toți ceilalți”.

„Nici florăresele n-o mai vor”

Daniel Tudorache a spus că este social-democrat de 26 de ani și nu se va schimba și că este în administrație din anul 2000. Fostul primar a arătat că în 2020 Sectorul 1 era în fruntea sectoarelor în toate privințele. Acum, spune el, pe străzi au apărut gunoaie, șobolani, condiții insalubre în sector, condiții în care marile firme au „migrat” către alte sectoare, precizând că la ora actuală Sectorul 1 nu mai are cel mai mare buget din Capitală.

În Sectorul 1, a explicat Tudorache, se află toate ambasadele din România, locuințele de protocol, instituțiile importante precum Guvernul, dar sectorul nu mai este o emblemă a Bucureștiului. Întrebat pe câte voturi se bazează Tudorache a spus că contează pe peste 28.000 de voturi și că va câștiga, spunând că „nici florăresele n-o mai vor” pe Clotilde Armand.

Prioritățile de mandat

Prioritățile lui Daniel Tudorache, în prima lună de mandat, a subliniat el, sunt:

Va ridica nivelul burselor copiilor din Sectorul 1. Va de undă verde la reabilitarea lifturilor din sector. Va scoate coplata de la Centrul medical Caraiman

Va da drumul la un proiect pilot pentru reabilitarea termică a caselor din Sectorul 1, în condițiile în care în acest sector 40% din locuitori stau la case. Și va termina reabilitarea blocurilor din sector

În problema câinilor fără stăpân, Daniel Tudorache a spus că la Adăpostul Odăi din Sectorul 1 trebuie făcute investiții. „Ei ce făceau, renunțau la câini, cum renunțau nu spun, și desființau acele padocuri, aveau ONG-ri, și luau acei câini la la adăpost, unde-i duceau nu știu, și vreau în continuare să ridic acei câini fără stăpân de pe raza Sectorului 1”, a spus el.

În privința apariției și a pisicilor, cum sublinia Horia Ivanovici, Tudorache a spus că ele au apărut „pentru că sunt șobolani”, spunând că înainte nu erau pisici pe străzi.

Daniel Tudorache a spus că, în opinia sa, Clotilde Armand nu se pricepe la administrație. El a dat ca exemplu Teatrul de Vară din Parcul Bazilescu. Acest teatru, a spus el, este dat de Consiliul Local către o companie a Primăriei Sectorului 1, după cum au hotărât consilierii PNL-PSD, ca acest edificiu să fie consolidat și reabilitat. „Clotilde Armand ce-a făcut? Nu a dat bani companiei și a luat și a dat cu încredințare directă reabilitarea și consolidarea teatrului unei firme (…). Nerespectarea legii la Clotilde este ceva normal”, a spus el.

„Mafia” e la USR și la Clotilde

Întrebat cum îl vede pe candidatul PSD-PNL, George Tuță, la Primăria Sectorului 1, Tudorache a răspuns: „Așa cum l-am văzut în poza aia pe care a prezentat-o toată presa, lângă Coldea, lângă Dumbravă și lângă Kovesi. Și am încheiat discuția cu George Tuță”. „O poză face cât o mie de cuvinte, eu așa știu”, a adăugat el.

Daniel Tudorache a mai spus că PUZ-ul Sectorului 1 făcut în mandatul său a fost blocat cu câteva luni înainte să fie votat în Consiliul General, fiind atacat un aviz de mediu de actuala administrație. „Ai atacat PUZ-ul înseamnă că nu-ți convine ceva în acel PUZ (…) dar vino cu altul, fă ceva, nu să-l lași așa”, a spus el, referindu-se la un blocaj din partea administrației Armand.

„O să vedeți că mafia o să fie demonstrată că este la USR”, a spus Tudorache. „Și la doamna Clotilde?”, întrebat Ivanovici. „100%”, o să vedeți după ce n-o să mai fie la primărie”, a răspuns Daniel Tudorache.

