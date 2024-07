Daniel Zamfir (PSD): „Decizia de a închide termocentralele a fost luată prin PNRR de către domnul Ghinea și domnul Popescu”

Senatorul PSD Daniel Zamfir a criticat, vineri, guvernarea anterioară pentru faptul că a trecut în PNRR închiderea termocentralelor.

„Decizia de a închide termocentralele a fost luată prin PNRR de către domnul Ghinea și domnul Popescu”

“Chestiunea cu închiderea termocentralelor, din nou mă fac nevoit să vă readuc aminte că decizia de a închide termocentralele a fost luată prin PNRR de către domnul Ghinea și domnul Popescu. Au fost jaloane în PNRR prin care ne obligau”, a declarat senatorul PSD la

Daniel Zamfir a subliniat că cei de la PSD au susținut în mod constant să nu închidă nicio termocentrală ”până când nu punem nimic în loc”.

”Noi cei de la PSD, în speță eu am fost cel care de ani de zile am avut această inițiativă, inclusiv am fost acolo, am fost în Valea Jiului, toate pozițiile mele au fost exact astea: că nu închidem până când nu punem nimic în loc”, a mai spus senatorul.

”Burduja acum vrea să pornească tot ce a oprit Popescu”

Mai mult, social-democratul a afirmat că acum să ”pornească tot ce a oprit Popescu”, fostul ministru de resort.

“Domnul Popescu îl atacă pe domnul Burduja, pentru că domnul Burduja foarte onest e acum în situația în care să gestineze tâmpeniile făcute de Virgil Popescu pentru că sistemul energetic național nu te joci cu el.

Întrerupi furnizarea de energie de la Turceni și Rovinari. Nu e ca o mașină pe care o bagi în garaj și o repornești peste 6 luni sau un an. Nu! Aici este o chestiune extrem de complexă cu menținerea în funcțiune a unor grupuri energetice. Domnul Burduja acum vrea să pornească tot ce a oprit Popescu. Nu e simplu deloc”, a conchis senatorul PSD, Daniel Zamfir.

Reacția social-democratului a venit la scurt timp după ce la Palatul Victoria convocată de premierul Marcel Ciolacu.

La finalul acesteia, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a subliniat că este nevoie de o creștere a producției de energie în bandă, indiferent de sursă.

„Astăzi, în cadrul Comandamentului pentru Energie convocat de Prim-Ministru, am subliniat importanța accelerării investițiilor în infrastructura energetică a României și a colaborării strânse între toți actorii din domeniu. Au fost stabilite o serie de măsuri pe termen scurt și mediu”, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

Măsurile luate de Comandamentul pentru Energie

Potrivit ministrului Sebastian Burduja, printre măsurile decise în Comandamentul pentru Energie se numără:

Creșterea producției de energie, indiferent de sursă;

Standardizarea comunicării datelor de măsură a energiei între distribuitori și furnizori;

Analizarea mecanismului de formare a prețului de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru a proteja consumatorul final de fluctuațiile de pe piață;

Publicarea și actualizarea constantă de către operatorii de distribuție a localităților și zonelor afectate de avarii, inclusiv a duratei estimate pentru remediere;

Accelerarea investițiilor în toate segmentele din domeniul energiei.