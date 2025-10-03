Daniel Zamfir (PSD): „În România se trăieşte mai bine decât în Ungaria, Grecia sau Croaţia”

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, admite că partidele din Coaliţie nu s-au pus încă de acord cu privire la reducerile de cheltuieli din administraţia publică locală. El consideră că reforma nu înseamnă concediere colectivă şi este de părere că ar trebui lăsat la latidudine autorităţilor locale modul în care se atinge plafonul stabil de reducere a cheltuielilor.

Zamfir: „Măsoară de zece ori până să tai o dată”

Daniel Zamfir consideră că trebuie analizat cu mare atenţie modul în care se va face reforma. „Reforma nu înseamnă concediere colectivă, pentru că nu ne-am atinge așa scopul. A da afară oameni e un lucru dureros, trebuie să măsori de zece ori până să tai o dată, cam ăsta trebuie să fie principiul, mai ales că această reformă a administrației despre care vorbim ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026”, a spus senatorul PSD, la .

îi îndeamnă pe partenerii de guvernare să nu facă această reformă pe grabă, considerând că adevărata reformă înseamnă să fie oferite servicii mai bune populaţiei, cu costuri reduse.

Zamfir: „România a ajuns la nivelul de trai al Poloniei”

Pe de altă parte, în ciuda măsurilor de austeritate luate în această vară şi a programului de tăieri al premierului Bolojan, Daniel Zamfir spune că în momentul de faţă românii trăiesc mai bine decât oricând.

„Creșterea economică a dus până la urmă la bunăstare (…) România anul trecut, în care într-adevăr am făcut un deficit mai mare, a dus-o mai bine ca niciodată și îmi asum să spun lucrul ăsta, ținând cont de absolut toate rapoartele Eurostat, care ți-au arătat că România a ajuns la nivelul de trai al Poloniei, românul astăzi trăiește mai bine decât cetățeanul din Ungaria, din Grecia, din Croația, din Lituania, trăiește ca polonezul. Eu cred că până la urmă, orice Guvern, dincolo de orice cifră, are un obiectiv major, să asigure bunăstare oamenilor”, a mai spus Zamfir la RFI.

Tema reformei din administraţia publică locală rămâne unul dintre subiectele asupra căruia PSD şi PNL au puncte de vedere diametral opune. Liberalii susţin proiectul lui Ilie Bolojan, de desfiinţare a 13.000 de posturi din primării, în timp ce a cheltuielilor cu personalul.