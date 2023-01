Daniela Condurache, la un pas de tragedie în avion! A căzut în gol 2000 de metri. ”Am făcut un atac de panică ce nu mă părăsește!”

Daniela Condurache, cu o carieră de 47 de ani, este considerată una dintre cele mai de seamă reprezentate ale cântecului popular moldovenesc. Cu toate acestea, viața nu a i-a fost deloc ferită de momente de cumpănă, dar și de clipe de coșmar. Interpreta a fost la un pas de tragedie atunci când avionul în care se afla a căzut în gol 2.000 de metri.

Daniela Condurache și-a văzut moarte cu ochii când a căzut în gol cu avionul

În cadrul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai, aceasta a făcut mărturisi emoționante despre nenumăratele momente în care viața a pus-o în situații limită.

Așa este și cel în care, în urmă cu ceva ani, pe când se întorcea dintr-un turneu în Australia, a fost la un pas de tragedie în timpul zborului, când avionul în care se afla a căzut în gol 2000 de metri.

”Din când în când, la un interval de ani, mă urc în avion când sunt pusă în față faptului împlinit!

Însă, tot într-un turneu cu nasa mea, Laura Lavric, am plecat din Iași, am dormit la dansa, ne-am trezit dimineață, am plecat la aeroport, toate bune și frumoase! Nasa mea încurajându-mă: `Hai, mergem, hai că nu se întâmplă nimic! Dacă ferească Dumnezeu murim, murim împreună! Ce ai atâta frică?`

Îmi fac vânt eu frumos, mergem la aeroport, întru și stand la rând la bagaje, am început să-mi transpire mâinile, am început să tremur și să mă ia toate căldurile și am avut nevoie de asistență medicală!

M-am urcat în avion, dar numai Dumnezeu știe cum! Eu în avion citesc numai cărticele de rugăciuni! Nu am treaba cu nimeni! Nu vorbesc cu nimeni! Întrebați-l și pe Marcel Pavel!”, a mărturisit artista Daniela Condurache la 40 de întrebări.

