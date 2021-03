Daniela Crudu a trecut iar pragul cabinetelor estetice. Ce intervenție a ales de data asta bruneta

Daniela Crudu a ajuns din nou în cabinetul medicului estetician la doar o lună după ce și-a schimbat silicoanele. Frumoasa brunetă a ales o intervenție la nivelul feței, care să-i facă pielea mult mai fină și catifelată.

Fosta asistentă a lui Dan Capatos nu spune niciodată „Nu” operațiilor estetice, numai la nivelul bustului având 3 până la ora actuală. Iată că de data aceasta vedeta a intervenit într-o altă parte a corpului, care este expusă mult mai mult.

Mai exact, fosta concurentă de la „Asia Express” a optat pentru o mezoterapie, care presupune un cocktail de vitamine. Intervenția o va ajuta pe Daniela Crudu să aibă un ten superb și luminos, mai ales că îi place să petreacă mult timp la solar.

Daniela Crudu, o nouă intervenție. Ce și-a făcut bruneta acum

„Nu am avut nicio problemă, pur și simplu mi-am dorit altă formă. Nu mă mai operez la sâni. Am trei operații la sâni. O să îmi mai fac intervenții, dar nu știu încă ce, mă mai uit să văd ce apare nou pe piață.

Am vrut să le schimb forma. Dar nu sunt așa de mari. Textura e mai fină și mai moale acum. În timp o să se mai lase, acum sunt proaspăt operată, au trecut abia două săptămâni.

Nu sunt așa mari, au 700 de ml, dar nu sunt pentru orice tip de fată. Mă plictisisem de forma aia rotundă”, spunea Daniela Crudu în urmă cu câteva săptămâni în emisiunea Xtra Night Show de la Antena Stars.

Fosta vecină de la „Neatza cu Răzvan și Dani” are mai multe operații la activ și cu siguranță, nu se va opri aici. Bruneta are 3 intervenții la nivelul bustului, și-a operat nasul și are acid hialuronic în buze, fiind complet diferită față de atunci când a apărut pentru prima oară pe sticlă.

Vedeta nu se ascunde și este foarte sinceră legat de intervențiile pe care și le-a făcut de-a lungul anilor, aceasta făcând-o să aibă mai multă încredere în ea, dovadă imaginile provocatoare pe care le publică în online.

Daniela Crudu nu dorește să revină pe micile ecrane în calitate de asistentă TV și spune că are suficiente proiecte care îi aduc bani frumoși fără să fie nevoită să muncească prea mult.

