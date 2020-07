Daniela Crudu, înainte de operațiile estetice. Cum arăta în trecut fosta asistentă TV

Daniela Crudu este recunoscută pentru faptul că a trecut de multe ori pragul cabinetelor estetice, fosta asistentă TV arătând complet diferit față de acum câțiva ani când nu avea nicio intervenție chirurgicală. Se pare că frumoasa brunetă a ajuns la rezultatul dorit, dovadă fiind imaginile din mediul online.

Zilele trecute vedeta s-a relaxat pe o plajă din stațiunea Mamaia unde și-a etalat formele voluptoase prin intermediul costumelor de baie minuscule. Cruduța, așa cum este cunoscută în lumea mondenă, arată fenomenal, în ciuda faptului că nu mai aduce cu cea de altădată.

Bruneta a investit peste 25.000 de euro în intervențiile chirurgicale, făcându-și de-a lungul timpului numeroase operații estetice printre care se numără augmentarea buzelor, rinoplastie sau implant mamar. De asemenea, vedeta și-a subțiat talia și are gușa mai mică.

Cum arăta Daniela Crudu înainte de a descoperi operațiile estetice

În plus, modificarea accentuată a formei sprâncenelor, cât și fațetele dentare au schimbat enorm chipul vedetei care a apărut pentru prima oară pe sticlă în urmă cu mai bine de 10 ani. Dacă operația de mărire a bustului a fost primită cu aplauze de fani, nu același lucru se poate spune și despre restul intervențiilor.

Cu toate acestea, frumoasa brunetă se simte foarte bine în pielea sa și recunoaște că apelează adesea la tratamente și terapii care să-i amelioreze cearcănele și pungile de sub ochi.

„Sunt foarte bine. Sunt fericită pentru că mi-am îndeplinit visul. Eu sunt foarte agitată, am avut chef de plimbări după operaţie. Nu m-a durut nimic, abia aştept să văd rezulatul final”, a declarat Daniela Crudu legat de ultima operație estetică, relatează spynews.ro.

Frumoasa brunetă, obsedată de intervențiile chirurgicale?

Fosta asistentă TV, în vârstă de 31 de ani, și-a dorit în trecut îndepărtarea chirurgicală a grăsimii de pe abdomen, dar și scoaterea unor coaste, însă a fost refuzată categoric de medicii esteticieni care au îndrumat-o să facă mult sport dacă vrea să aibă un abdomen plat.

„Nu mi-am făcut aşa multe operaţii cum se scrie peste tot. Mai contează şi… de exemplu, dacă îţi schimbi forma sprâncenelor, dacă te machiezi în alt fel de cum ai obişnuit oamenii.

Înainte mă machiam, îmi făceam ochii aşa ascuţiţi, dar eu nu am ochii ascuţiţi, îi am rotunzi şi am zis să merg pe forma mea. Sprâncenele nu le mai fac aşa arcuite, le fac normal pe rotund mai groase. «Domne, că şi-a schimbat complet înfăţişarea».

Da, că mi-am operat nasul. Asta, da. Este… să zic aşa se vede. A şi că am pus faţetele. Faţele, nasul şi acidul hialuronic în buze. Şi alte operaţii la sâni, au toate fetele”, spunea Cruduța în urmă cu aproximativ doi ani într-o emisiune de la Antena Stars, informează viva.ro.