Daniela Crudu, noi declarații despre sarcină. Fosta asistentă TV a ales deja numele copilului

Daniela Crudu a dezvăluit numele pe care vrea să i-l pună bebelușului ei. Bruneta a aflat recent că este însărcinată în trei luni și e foarte fericită că urmează să devină mamă.

Daniela Crudu a ales numele bebelușului

Fosta asistentă TV trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu un afacerist din România, un bărbat care nu este în lumina reflectoarelor. Acesta o susține pe vedetă în tot ceea ce face.

De când , Daniela Crudu este în culmea fericirii și a făcut deja planuri pentru când se va naște copilul. Corpul ei trece zilnic prin schimbări, iar vedeta este foarte entuziasmată și parcă trăiește un vis.

Bruneta încă nu a aflat sexul bebelușului, dar simte că va fi băiețel pentru că are o burtică destul de mare pentru doar trei luni de sarcină, după cum a declarat chiar ea.

“Sunt foarte fericită. Numai la asta mă gândesc. Nu mă mai interesează nimic altceva acum.

În fiecare zi se întâmplă lucruri noi cu corpul meu și sunt entuziasmată. Zici că visez. Nu-mi vine să cred. Mi se pare că e o minune.

Să vezi ce mămică o să fiu! O să fiu cea mai nebună și cea mai distractivă. O să mă joc încontinuu cu el. Copiii de asta au nevoie.

Eu simt că o să fie băiețel. Lumea îmi spune la fel pentru că am o burtică destul de mare pentru trei luni de sarcină”, a declarat Daniela Crudu la .

Fosta asistentă a lui Dan Capatos încă nu știe dacă va avea băiat sau fată, dar a ales deja numele pentru bebeluș. În cazul în care va avea o fiică, îi va pune numele Daiana, iar dacă este un fiu, atunci acesta se va numi David.

Cu ce probleme s-a confruntat Daniela Crudu în sarcină

Vedeta s-a simțit foarte rău în primele luni de sarcină. Nu prea a avut pofte, însă i-a fost greață și a avut amețeli.

Daniela Crudu încearcă să aibă mai multă grijă de ea în această perioadă, din moment ce .

“Mi-a fost rău de tot, mi-a fost greață, amețeli, nici nu am putut să ies din casă. Nu prea am avut pofte. Mănânc doar când îmi e foame, nu am alte pofte.

Am grijă de mine și de corpul meu mult mai mult, este vorba despre sănătatea mea.”, a mai spus ea.