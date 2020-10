Daniela Crudu nu vrea să mai audă de căsătorie. Care este motivul

Deși fanii nu ar fi văzut-o în ipostaza de femeie la casa ei, Daniela Crudu avea planuri de nuntă cu iubitul care a agresat-o fizic. Vedeta nu mai vrea să audă de căsătorie și are motive întemeiate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Daniela Crudu este o prezență aparte în showbiz-ul românesc. Fosta asistentă TV este o fire optimistă și dinamică, cu umorul la ea tot timpul.

“Cruduța” nu a avut o viață perfectă și a trecut prin momente grele din cauza fostului ei iubit croat, după cum relatează spynews.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Daniela Crudu nu vrea să mai audă de căsătorie

Daniela Crudu a ajuns cunoscută datorită carierei în modelling și apoi în pictorialul din Playboy. După aceea, bruneta și-a început cariera în televiziune la Antena 1 și a debutat cu rolul de “vecină” la “‘Neatza cu Răzvan și Dani” din 2008 până în 2011.

A urmat rolul de asistentă TV la emisiunea lui Dan Capatos, “Un Show Păcătos”, apoi la “Superbingo Metropolis și Xtra Night Show”. Deși pare să aibă o viață lipsită de imperfecțiuni, Daniela Crudu a avut parte de multe necazuri.

ADVERTISEMENT

Deși arată bine și atrage privirile multor bărbați, bruneta nu stă foarte bine la capitolul dragoste. După mai multe relații eșuate, Cruduța a fost victima unui tânăr croat în urmă cu câteva luni. Acesta a bătut-o pe fosta asistentă TV atât de tare încât a avut nevoie de spitalizare.

Acum susține că nu s-ar mai întoarce niciodată la el, însă aveau planuri de a face pasul următor în relație atunci când erau împreună. Daniela Crudu a fost la un pas să ajungă în fața altarului cu iubitul bătăuș.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În acest moment, părerea ei despre căsătorie s-a schimbat radical și nici nu mai vrea să audă de așa ceva, după cum a spus chiar ea.

“Nu mai am chef să mă mărit, mi s-a luat. Am vrut, că am avut și o relație cu un an jumate cu un croat. Am stat eu cu un băiat care nu era român. Am vrut eu ceva mai serios și după aia nu s-a mai întâmplat. Nu mai vreau, vreau să-mi trăiesc viața”, a scris ea pe Facebook.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul iubit al Danielei Crudu ar fi avut un acces de violență din cauza geloziei. Se pare că bruneta vorbea încă de pe atunci cu Gabi Bădălău, iar acest lucru l-ar fi făcut pe croat să-și iasă din minți.

În această vară, Daniela Crudu a fost văzută în public cu Bădălău, semn că relația are deja câteva luni bune.