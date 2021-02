Daniela Crudu sare în apărarea lui Gabi Bădălău! Unde ar fi mințit Claudia Pătrășcanu

Daniela Crudu a sărit în apărarea lui Gabi Bădălău după ce fosta lui nevastă, Claudia Pătrășcanu, a declarat că nu îi plac femeile și ar fi homosexual.

Asistenta de televiziune îl cunoaște destul de bine pe fiul lui Nicolae Bădălău de la PSD, căci a făcut parte multă vreme din anturajul său, fiind prieteni în urmă cu ceva timp.

Bruneta a negat informația lansată pe piața mondenă de Claudia Pătrășcanu și a susținut că ei nu i s-a părut că lui Gabi i-ar plăcea bărbații.

Daniela Crudu, de partea lui Gabi Bădălău în scandalul cu fosta nevastă

„Am fost prieteni, ne cunoaștem bine, deci pot să spun cu mâna pe inimă că nu există așa ceva, este exclus”, a declarat Cruduța în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars.

Claudia a făcut declarațiile șocante despre fostul ei soț în contextul luptei pentru custodia copiilor pe care îi au împreună.

Cântăreața a declarat tot la Capatos într-o ediție de săptămâna asta că nu știe ce fel de viață duce cu adevărat Gabi Bădălău și că e înconjurat de tot felul de bărbați misterioși.

Scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și fostul ei soț a atins cote halucinante

„Vă spun eu cine sunt iubiții lui. Schimbă șoferii mereu, copiii mei nu sunt pregătiți să îi cunoască lui tot anturajul, ba femei, ba bărbați. El odată conduce, odată dă șoferul la o parte și conduce el.

Dar el nu are carnet de conducere de un an cred. Tot vine cu un anume Vali. Am văzut că individul cu care a venit zilele trecute să îi ia pe copii este prieten cu Bianca și cu fostul ei soț”, este declarația uluitoare făcută de Pătrășcanu.

În aceeași emisiune, Gabi Bădălău a intervenit și s-a apărat în fața acestor acuzații spunând că se poate spune orice despre el mai puțin că ar fi gay: „Copiii nu mai vor să stea la ea, am și eu filmulețe. Îmi plac femeile toată lumea știe că nu-mi plac bărbații. Puteți să mă bănuiți de multe lucruri, dar nu de asta.Tu ca mamă să vii să spui că m-a văzut copilul că m-am dus eu cu un bărbat și nu știu ce. Mi-e scârbă!”.

