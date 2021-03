Daniela Gyorfi a ajuns în ghearele depresiei. Dezvăluiri tulburătoare făcute de cântăreață

Daniela Gyorfi a făcut mărturisiri cât se poate de sincere, legate de diverse episoade pe care le traversează, de un an de zile. A sperat la fel ca multe vedete de la noi că lucrurile se vor îmbunătăți, dar și că va putea reveni pe o scenă, dar perioada de pandemie nu pare că se va încheia prea curând.

Daniela Gyorfi a fost prezentă în această miercuri la emisiunea Vorbește Lumea, acolo unde a discutat cu Lora și Cove despre totate acestea. Solistei i-a fost foarte dificil să își păstreze optimismul, având momente când nu a dorit să se dea jos din pat.

A fost însă încurajată de faptul că are acasă o fetiță minunată, dar și un soț iubitor, ce au susținut-o și când i-a fost cel mai greu. Vedeta a mai adăugat că a fost de curând la un pas să facă o achiziție foarte mare, dar s-a oprit neștiind ce va urma din cauza pandemiei, pe plan financiar.

Daniela Gyorfi, la pământ din pricina pandemiei. Prin ce trece solista

La fel ca mulți artiști de la noi, Daniela Gyorfi a traversat o situație fără precedent. Din cauza pandemiei, dar și pentru că nu a mai avut concerte ca altădată, solista de muzică de petrecere a intrat într-o cruntă depresie.

Solista a susținut în cadrul apariției sale de pe PRO TV că nu se aștepta să fie atât de afectată, chiar dacă a pus deoparte și câteva economii pentru zilele negre.

Vedeta a mai adăugat că are un mare noroc, prin faptul că fetița ei, Maria, nu este un copil pretențios și nu îi cere aproape niciodată nimic din ce nu și-ar putea permite.

“Sunt în depresie de ceva timp. Totul s-a scumpit de un an încoace, iar acum se adună toate frustrările astea. Nu am mai făcut nici melodii, nici videoclipuri, evenimente nu am avut…

Voi nu ați simțit ceea ce am simțit noi în mare parte pentru că voi ați avut activitate, dar nu-ți mai vine să te trezești de o supărare, așa că nu poți să profesezi. Nici nu am sărăcit, dar nici nu m-am îmbogățit, ca artist este foarte greu. Mi-e dor de persoanele cu care mă întâlneam la diverse spectacole.

Nu mă văd artist stând în fața unei camere, deși am văzut că se practică și cântatul online. Nu se compară cu activitățile noastre live. Au fost momente când nu voiam să mă dau jos din pat”, a povestit Daniela Gyorfi, la Vorbește Lumea.

