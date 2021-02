Daniela Gyorfi a fost infectată cu coronavirus, însă vedeta a ținut totul secret și a vorbit recent despre simptomele pe care le-a avut. Totul s-a întâmplat în urmă cu câteva luni, în noiembrie, când aceasta a avut simptome de răceală.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Spre surprinderea ei, soțul și fiica Danielei nu au contactat boala, deși locuiesc în aceeași casă. Cântăreața nu a avut simptome grave, însă a recunoscut că s-a vindecat destul de greu și a acuzat dureri de cap și de corp.

Daniela Gyorfi a trecut cu bine peste această perioadă și a declarat că este de acord cu vaccinul, mai ales că nici ea nu credea că poate fi atât de rău, până nu i s-a întâmplat chiar ei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Daniela Gyorfi a avut Covid-19. Vedeta a ținut totul secret. „M-am refăcut un pic mai greu”

Daniela Gyorfi a avut Covid-19 în urmă cu trei luni și a vorbit abia acum despre această perioadă dificilă, în care a rămas acasă împreună cu fiica și soțul ei. Vedeta nu și-a făcut testul pentru coronavirus, însă a știut că este infectată cu virusul pentru că a recunoscut simptomele.

După ce s-a confruntat cu episoade de febră și frisoane, cântăreața s-a trezit fără gust și miros, iar atunci a fost convinsă că SARS – CoV – 2 este cauza acestor simptome. În plus, a acuzat dureri îngrozitoare, însă nu a avut nevoie să fie internată, din moment ce respira normal.

ADVERTISEMENT

Daniela Gyorfi s-a vindecat destul de greu și a fost singura din familie care a făcut virusul, soțul și fiica ei neavând simptome. Aceasta și-a exprimat părerea despre vaccin și a declarat că este de acord cu el, mai ales că a trecut prin infecția cu virusul din China.

„Undeva prin noiembrie am fost bolnavă. A fost ca un fel de răceală. De data aceasta, m-a durut carnea pe mine. Am făcut temperatură două zile, frisoane. Mi-am dat seama că am Covid dimineața, când nu am mai simțit mirosul de cafea. M-a durut capul îngrozitor, carnea de pe mine.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu am făcut testul, eram convinsă că am. Am luat tratament special pentru Covid. Nu am avut tuse sau probleme de respirație. Am avut o formă relativ ușoară. Nu a fost o formă foarte gravă. Nu am avut nevoie de spitalizare.

Am stat apoi două săptămâni acasă. Nu am intrat în panică pentru că am putut să respir. M-am refăcut un pic mai greu. Eu dorm cu fiica mea, Maria, în pat, dar ea nu a luat. George nu a avut nici el.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

George și-a făcut testul acum, recent, când și-a făcut implant de păr, dar a ieșit negativ. George (n.r. George Tal) a luat și el tratament odată cu mine. Acum suntem ok. Până în vară eu nici nu am crezut în acest Covid. Până nu ai nu crezi. Eu sunt de acord cu vaccinul”, a declarat vedeta la Antena 1.

Soțul Danielei Gyorfi și-a făcut operație estetică

Recent, George Tal, soțul cântăreței, s-a lăsat convins de partenera lui de viață, care l-a dus la medicul estetician pentru a-și implanta 3.000 de fire de păr. Intervenția a decurs destul de bine și acum așteaptă să se desfășoare întregul proces.

ADVERTISEMENT

„Dacă nu era Daniela n-o făceam. Daniela m-a motivat. Că nu e o problemă dacă-ți faci implant. (…) Mi-a pus în față și puțin la spate. Depinde și de gena fiecăruia, eu am rezistat, nu vreau să mă plâng.

E normal să te doară de la anestezie. E vorba de anestezie, dar trebuie să reziști, mai ales că îți dorești acest lucru. Îți dorești să ai păr și atunci nu ai ce să faci.

ADVERTISEMENT

Durează câteva luni procedura până începe să crească părul, cel puțin 5-6 luni. Acum o să cadă și după aceea încep să iasă firele care au fost implantate”, a explicat bărbatul în cadrul emisiunii „Xtra Night Show” de la Antena Stars.