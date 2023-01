Daniela Gyorfi a trecut printr-o dramă cumplită: „George și Maria au stat la pat două săptămâni”

Daniela Gyorfi a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, care sunt marile ei dorințe pentru noul an! Cântăreața nu are vise materiale pentru 2023, cel mai important lucru pentru ea fiind sănătatea ei și a celor din jur.

Daniela Gyorfi vrea sănătate și mai puțini prieteni falși în 2023

ne-a povestit că, deși sună a clișeu, cel mai important pentru ea este să îi știe pe toți sănătoși în continuare. Asta mai ales pentru că recent, partenerul ei, George Tal, și fiica, Maria, au zăcut la pat timp de două săptămâni din cauza unei răceli puternice.

Un alt lucru pe care și-l dorește pentru anul 2023 este să se ferească de așa-zișii prieteni, vedeta având în continuare tot felul de dezamăgiri, cu toate că a început să se priceapă la oameni.

„Degeaba ne dorim noi lucruri, până la urmă e tot cum vrea, ce vrea Dumnezeu. Ce vrea Dumnezeu, aia ne oferă. Am multe planuri pentru 2023, mai ales pe plan muzical. Mă gândesc la public, să scot noi hituri, să se bucure lumea de muzica mea.

Îmi mai doresc să avem parte toți de sănătate. George și Maria au răcit, au stat la pat două săptămâni… Dar acum sunt ok. Sănătatea cred că ar trebui să fie pe primul loc”, a declarat Daniela Gyorfi pentru FANATIK.

„Mai vreau ca în acest an să mă lecuiesc de așa-zișii prieteni. Chiar dacă am deja experiență cu privire la relațiile cu oamenii, dacă eu sunt într-un fel, în continuare pot să mai am dezamăgiri. Eu sunt bună cu toată lumea și poate un pic naivă. Anul ăsta vreau să fie diferit”, ne-a mai zis Gyorfi.

Revelion cu probleme la Londra

Vedeta se focusează, așadar, pe carieră și spectacolele pe care le are de susținut. Daniela Gyorfi se numără printre cântărețele extrem de solicitate la evenimente, având multe recitaluri și în străinătate.

Recent, chiar de Revelion, , Marea Britanie, însă petrecerea nu s-a terminat așa cum s-a dorit toată lumea. Party-ul la care a fost prezentă vedeta a fost oprit de polițiști pentru că patroana avea autorizație pentru a vinde băutură doar până la ora 23:00.

„Patroana, doamna Flori, o femeie deosebită, mi-a dat banii și a spus că oamenii care au luat bilet își vor primi și ei banii înapoi. Niciodată nu am pățit așa ceva. A fost o chestie pentru prima oară pentru mine. Am crezut că s-au luat la bătaie, că s-au descoperit droguri, că era mâncarea stricată.

Timp de 8-9 ani nu au fost astfel de controale, mai ales în noaptea dintre ani. Aici mai e o variantă, poate că reclamația a fost făcută de patronul vreunui alt local pe motivul că nu a vândut la fel de multe bilete. E posibil orice”, ne-a povestit Gyorfi despre pățania din noaptea de Revelion.

„Nu am crezut că se va închide evenimentul, că nu o să se mai țină. În străinătate, petrecerile nu sunt ca la noi. Cam pe la 12 noaptea se încheie totul. Începe de obicei undeva la ora 20 seara.

Ca să îți dau un exemplu, am mai avut o astfel de cântare în Spania, unde s-a stat până la 2 noaptea, tot de Revelion. Totuși, nu mi-a venit să cred”, a adăugat cântăreața.