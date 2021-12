Drama trăită de Daniela Gyorfi: “Am plâns ca un câine. Să te ferească Dumnezeu să ajungi la mila doctorilor”/ Video

Daniela Gyorfi este cunoscută ca fiind una dintre cele mai extravagante vedete autohtone. De-a lungul timpului, cântăreața s-a remarcat pentru stilul său vestimentar nonconformist. Nu s-a ferit niciodată să profite de senzualitatea ei și a făcut totul pentru a rămâne relevantă în lumea muzicii.

Artista, acum în vârstă de 53 de ani, și-a început cariera la începutul anilor ’90. Pe parcursul celor peste 30 de ani petrecuți în industria muzicală, Daniela Gyorfi a fost în centrul mai multor subiecte controversate. De altfel, povestea tristă de viață a solistei care și-a îngrijit mama paralizată încă de când avea 10 ani a atras empatia publicului.

Invitată în emisiunea „În oglindă”, produsă de Kanal D, Daniela Gyorfi a făcut lumină în culisele carierei sale și a făcut noi dezvăluiri despre copilăria grea, care a obligat-o să se maturizeze înainte de vreme.

„Toată tinerețea mea am plâns ca un câine”

Banii pot cumpăra orice, mai puțin sănătatea. Daniela Gyorfi a simțit pe pielea ei acest lucru. Dacă în tinerețe nu și-a putut ajuta mama din cauza situației financiare, mai târziu banii nu au mai fost de niciun folos pentru cântăreață.

„Toată tinerețea mea am plâns pentru că am stat pur și simplu ca un câine la spital după ea. Și acuma era atât de neputincioasă și îmi venea să înnebunesc. Aveam bani, m-am dus la oamenii pe care îi cunoșteam, la doctorii ei și dădeau din umeri nepăsători. Și-ți dai seama că te marchează chestia asta”, a declarat artista.

Cântăreață își dorește foarte mult ca mama ei să îi apară în vis și să îi spună să se oprească din plâns. Lucrul care i-ar aduce liniștea Danielei ar fi să știe că cea pe care a iubit-o cel mai mult în viață este bine, într-o altă lume, și că nu mai suferă.

Cât despre relația pe care a avut-o cu tatăl ei, Daniela Gyorfi regretă că nu a fost invitată la înmormântarea omului care i-a dat viață. Familia bărbatului a motivat că nu și-a dorit ca artista să vină la eveniment însoțită de presă.

„Cel mai mult m-au trădat așa zișii prieteni”

În anul 2005 În presă au fost publicate imagini cu îndrăgita cântăreață în ipostaze compromițătoare. La momentul respectiv, artista a negat veridicitatea fotografiilor în care apărea alături de un bărbat, într-un moment intim.

La mai bine de 15 ani de la acel eveniment, Daniela a afirmat că cel mai mult a avut de suferit în viață din cauza celor pe care i-a considerat mult timp prieteni. Pentru că nu a știut să-și aleagă cu grijă oamenii din jurul său, cântăreața a trecut prin multe momente grele.

Își asumă, acum, că fotografiile apărute în presă erau adevărate. După ce a încheiat relația cu iubitul său, care era directorul ziarului, a făcut publice imaginile pentru a se răzbuna. Totuși, pe artistă a rănit-o cel mai mult faptul că mama ei a avut acces la acest scandal.

„Am luat niște decizii proaste, au fost niște conjuncturi. N-am știut, poate, să-mi aleg prietenii. N-am știut să-mi aleg relațiile. Și atunci cea mai mare palmă am luat-o cu atacul la persoană. A fost un scandal în care am fost filmată. Am avut o relație care…pot să spun că în momentul în care acel director de ziar a dat niște poze din viața noastră intimă, m-a terminat.

Deci, nu neapărat ce am făcut, că nu despre asta e vorba. Problema a fost alta, că trăia mama. Dintotdeauna, și când am apărut în Playboy, eu un an de zile nu am mai avut spectacole. Dar…ceva de atât de joasă speță din partea unui bărbat…”, a povestit cu lacrimi în ochi Daniela.

Bunica Danielei Gyorfi a refuzat să-i dea fiicei bani necesari pentru operația pe coloană

Părinții Danielei Gyorfi s-au despărțit de când era foarte mică. iar îndrăgita cântăreață a fost condamnată la o copilărie petrecută în sărăcie. Mama ei, Anica, a rămas paralizată pe viață în urma unui accident.

Chiar dacă medicii ar fi putut să o salveze, bunica Danielei Gyorfi a refuzat să-i dea fiicei ei banii necesari pentru operația la coloană, de care avea nevoie pentru a putea merge. Artista îi blamează pe doctorii din spitalul în care mama ei a fost internată, pentru că au așteptat bani pentru a ajuta un pacient grav rănit.

“Să te ferească Dumnezeu să fii în spital la mila doctorilor”

După accidentul suferit de mama sa, cele două s-au luptat mult timp cu sărăcia. Cântăreața își amintește că pe vremea când era elevă la Liceul de arte George Enescu din București, mergea la școală mai mult dezbrăcată, decât îmbrăcată.

Daniela Gyorfi se ducea zilnic la ore fără ghete sau geacă de iarnă, deoarece nu avea bani să își cumpere. Până într-o zi, când mergând în vizită la mama sa în spital, femeia a observat cu ce este îmbrăcată. Doamna Anica l-a sunat atunci pe tatăl vedetei și l-a rugat pe bărbat să-i cumpere fiicei lui cele necesare.

Chiar dacă a fost de acord, părintele Danielei nu a mers personal la cumpărături. Bărbatul și-a rugat o asistentă, de la birou, să o ia pe fiica lui și să meargă împreună la cumpărături.

„Eram la Distror și iarna eu eram în teneși de cârpă și cu un pulover. Eram sărace. Nimeni nu se aștepta ca mama să rămână paralizată. Și să te ferească Dumnezeu să fii în spital la mila doctorilor. Mama când m-am dus la spital s-a uitat la mine, a pus mâna pe telefon: ‘Geo, vino încoace! Du-te! Îmbracă fata!’

El având altă familie, soției nu cred că i-a convenit foarte tare, că nu înțelegea. M-a îmbrăcat atunci. A trimis pe cineva de la el de la birou, o fată, o colegă”, și-a amintit Daniela Gyorfi.