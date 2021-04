Daniela Gyorfi, declarație neașteptată despre coronavirus. Ce teorie are cântăreața

Daniela Gyorfi a comentat într-o emisiune videoclipul viral cu măștile de protecție în care s-ar fi găsit niște viermi (cel mai probabil un alt fake al acestor vremuri nebune) și a spus cu această ocazie ce crede ea despre coronavirus.

Vedeta spune că de când a început pandemie este în depresie pentru că nu poate cânta, dar îi este teamă în același timp să nu se infecteze.

Cântăreața de muzică de petrecere a comentat subiectele controversate apărute în ultima perioadă în mediul online legate de subiectul care de un an ține prima pagină a tuturor ziarelor și site-urilor din întreaga lume.

Daniela Gyorfi crede că virusul este unul artificial

„Cred că este artificial”, a spus Daniela Gyorfi despre virusul SARS-COV-2 depistat prima oară în China anul trecut, în emisiunea lui Mădălin Ionescu de la Metropola TV.

„Este aproape o certitudine”, a continuat cântăreața secondându-l pe Mădălin Ionescu, care explica ce crede și el despre acest virus.

„Să nu uităm că sunt și multe știri false. Eu am intrat în depresie și am depresie. Ca artist, nu pot să cânt. Îți dai seama, ce vrei, să te mint? Când mai vezi și știrile astea…”, a adăugat artista.

Daniela a vorbit și despre protestele din ultimele zile din România și a condamnat comportamentul anumitor protestatari care au început să scandeze împotriva medicilor, ba chiar au ajuns în fața unui spital cu chef de scandal.

Cântăreața nu e de acord cu agresivitatea protestatarilor față de medici

„Și eu m-aș duce în stradă să protestez civilizat. Nu te apuci să te duci să te bați cu medicii. Ei încearcă la rândul lor să te salveze, dacă pot, dacă știu, dacă au cu ce. Virusul ăsta e doar de un an. Țin minte, am fost în Spania înainte să se declare, eram la un concert, și am zis cât poate să țină, 3 luni, 6 luni și, uite, suntem de un an”, a comentat Gyorfi.

„Nu poți să te bați cu medicii, să îi înjuri. Eu nu sunt de acord cu așa ceva”, a conchis vedeta.

