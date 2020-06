Daniela Gyorfi, detalii înfiorătoare despre moartea părinților ei: „N-am fost anunțată, n-am fost la înmormântare”

Daniela Gyorfi a explicat pentru prima oară adevăratul motiv pentru care nu a participat la înmormântarea tatălui ei, cel care s-a stins din viață la scurt timp după ce și-a pierdut mama, paralizată la pat de ani buni.

Daniela Gyorfi nu a fost lăsată să-și conducă tatăl pe ultimul drum

Cântăreața nu a fost lăsată să plece la înmormântarea tatălui, iar persoana care a avut grijă să nu afle că acesta decedase era chiar femeia cu care bărbatul și-a refăcut viața, mama ei vitregă, cum ar veni.

Artista a mărturisit că pierderea părinților ei a fost tragică, susținând că atunci când mama ei a plecat la Ceruri, tatăl ei, anunțat prin telefon de către ea, s-a bucurat.

„Am trăit momente destul de grele, iar uneori mama îl suna pe tata să îi spună că avem nevoie de ajutor. Când mama a paralizat, tata a încercat să mă ia la el, ca să nu-mi mai plătească pensia, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Însă, când mama a murit, eu l-am sunat pe tata să îi zic, iar el mi-a spus ”bine că a murit”, m-a durut”, a dezvăluit Daniela Gyorfi la Antena Stars.

„M-a durut că nu m-au anunțat”

Momentul în care tatăl ei a decedat a coincis cu prezența ei cu treabă în Statele Unite ale Americii, lucru care a împiedicat-o să fie prezentă în ultimele clipe ale acestuia pe pământ.

Chiar și așa, Daniela ar fi venit repede în țară cu avionul dacă ar fi fost anunțată că tatăl ei a murit, dar nu a știut absolut nimic, cineva având grijă să nu îl plângă așa cum era firesc.

„Tata și-a refăcut viața, s-a recăsătorit, are un copil, am o soră. Am înțeles că soția s-a împotrivit la început și n-am putut avea o legătură normală. Apoi am început să vorbesc cu sora mea, ea l-a iubit foarte mult pe tata. Eu doar am ținut la el, l-am respectat, de iubit am iubit-o pe mama”, a mai povestit Gyorfi.

„Nici măcar nu am știut că a murit. A fost o conjunctură destul de proastă. Eu eram plecată în America, n-am fost anunțată. A murit deodată și n-am fost la înmormântare, n-am știut. Am înțeles circumstanțele, dar m-a durut că nu m-au anunțat”, a încheiat vedeta.

