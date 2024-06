Daniela Gyorfi, mărturisiri emoționante despre relația cu fiica ei și marile cumpene: „Mă bucura când aveam ce să mâncăm”

Daniela Gyorfi și-a povestit bucuriile și tristețile într-un interviu sincer, în exclusivitate pentru FANATIK, mărturisind ce relație are cu fiica ei, Maria, pe care o apreciază foarte multă lume.

Daniela Gyorfi, interviu de suflet, despre fiica ei și provocările destinului

ne-a spus ce sfaturi primește constant de la fata ei, în vârstă de 14 ani, dar și care sunt minciunile pe care le iartă din partea apropiaților.

Te invidiez! Știi de ce? Că ești mereu așa solară, binedispusă, pozitivă. Cel puțin asta transmiți…

– Chiar sunt pozitivă și plină de viață, dar asta nu înseamnă că sunt un om mai fericit. Mie îmi place să fiu cu oamenii, să fiu la evenimente, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să îmi mai dreg și eu câteodată sufletul. Dar îmi place să fiu pozitivă, să dau o energie pozitivă.

De unde zvâcul asta de pozitivitate, mai ales în 2024?

– Deci fii atent aici, mulți oameni care au pornit de unde am plecat eu, am avut această determinare, de a scăpa de sărăcie, de a dori să faci ceva cu viața ta, cred că asta e diferența dintre unii și ceilalți, adică Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă în traistă. Unii sunt cu vocile ca Mariah Carey, alții sunt ca mine, așa… Și eu trebuie să muncesc foarte mult.

Artista nu s-a privit cu ochi buni la început de drum: „Sunt foarte multe care au pornit ca artiste și mai frumoase, și mai bogate”

De ce spui asta?

– Pentru că, apropo de date, sunt foarte multe care au pornit ca artiste, cu date mult mai bune ca ale mele. Erau și mai frumoase, și mai bogate, și mai nu știu cum… Și, totuși, eu am muncit pas cu pas, pas cu pas și am o carieră de 33-34 de ani.

Ce sfaturi îți dă fiica ta? Ce înveți de la ea?

– Îmi spune ”Mami, trebuie să ai mai multă încredere în tine”, pentru că eu, ce crezi…

Maria îi spune mamei sale să se iubească așa cum e: „Nu-mi convine cum îmi stă părul, ori că sunt prea grasă, ori prea slabă”

Păi tu pari să ai încredere în tine…

Daniela Gyorfi: – Nu, stai puțin, eu ca orice femeie, nu-mi convine cum îmi stă părul, ori că sunt prea grasă, ori prea slabă, ori așa și Maria se uită și zice „Mami, trebuie să ai mai multă încredere în tine. Ești foarte frumoasă, nu contează”. Cea mai tare fază, pentru tine, ca să-nțelegi, era acum câțiva ani Maria mai mică și m-a întrebat, era la grădiniță cred că ultimul an, în grupa mare. Și m-a întrebat ”Mami, dar câți ani ai tu?” Și acuma explică-i copilului că ai 50 de ani. M-am uitat așa și îmi zice că am un 20 și ceva, nu? Am tăcut din gură și i-am zis: uite, mami te-a făcut pe tine la 40 și, și după aia se uita la mine și zice ”Mami, tu cu tati aveți peste 100 de ani!”

Împreună!

– Da, împreună! Maria este motivul meu de bucurie, copiii sunt un motiv de bucurie.

Simți diferența asta generațională între tine și fata ta? Unde te mai admonestează, dat fiind că ea face parte din generația super-tehnologizată?

– Ea îmi spune tot timpul ”Mami, nu știi, nu… cu tehnologia asta”

Minciunile pe care Daniela Gyorfi le poate ierta: „E urât când cineva își bate joc de sentimentele mele”

Te ajută în social media?

– Mă ajută, mă ajută, dar am pe cineva care se ocupă. Îmi zice să îmi facă ea, să dreagă ea. Dar, uite, e altă generație, e generația ta, generația ta care știe lucruri pe care eu, uite, nici nu am nervi să le învăț, dar cred că e și din comoditate.

Apropo de melodia „De ce mă minți”, pe care o cânți, ce minciuni ierți?

Daniela Gyorfi: – Accept minciuni foarte mici. În ce sens? Uite, suntem amândoi și îmi zici ”Măi, Daniela, ne întâlnim mâine la ora cinci, da, ne întâlnim la ora cinci”. Dacă tu mă suni pe mine și-mi spui că te doare capul și nu mai poți, chiar dacă este o minciună, pot să înțeleg asta. Dar ca să mă pui pe mine să vin să mă văd cu tine, să mă pregtăesc… Dar s-au întâmplat lucruri mai nasoale. Minciuni din astea… Comportamentul este foarte important, adică cei șapte ani de acasă spun totul. Nu pentru că vreau neapărat să mă respecți, dar sunt și e un om și am și eu sentimente. E urât când cineva își bate joc de sentimentele mele și mă ia de fraieră. Asta nu accept.

„N-am avut o copilărie care să mă bucure”

Ce bucurii trăiai în copilărie?

– Eu n-am avut o copilărie care să mă bucure.

Totuși, trebuie să îmi spui și ceva bun, o chestie la care te gândești cu drag din când în când…

– Hai să-ți explic ce mă bucura cu mama mea: când aveam ce să mâncăm, m-am bucurat când a venit o casă de la stat, înainte se dădeau case, mă rog, era handicapată mama mea de gradul unu, și aveam atunci un apartament. Mă bucuram când am luat treapta întâi, treapta a doua, examenul de Bacalaureat. M-am bucurat când am intrat la Școala Populară de Artă, când am luat carnetul, lucrurile astea mărunte.

Legat de Babasha, care e manelist și a cântat în concertul Coldplay, pentru ce artist ți-ar plăcea ție să cânți, chiar în deschidere? Se zice că orice e posibil, așa că vreau un nume din partea ta!

– Nu este orice posibil!

Daniela Gyorfi, fascinată de Madonna, Jennifer Lopez și Justin Bieber

Hai să ne jucăm cu imaginația și ai șansa asta, totuși… Dacă ar fi să alegi…

– Dacă ar fi să aleg, pfuuu, ce să mai aleg? Aș cânta în deschidere la cine să zic? La Shakira, că ai văzut cum arată! La , la Madonna. Acum a cam exagerat puțin, dar rămâne o artistă, ea și Michael Jackson rămân idolii mei. Justin…

Bieber sau Timberlake?

Daniela Gyorfi: – Și unul, și altul!

E important pentru un artist să deschidă un concert mare?

– Pentru mine nu știu cât de important ar fi acuma, dar chiar și pentru mine, adică nu este nimic rău să cânți în deschidere la artiști mari, internaționali. Poate așa e o șansă să te vadă și cei de afară. Eu îi felicit pe toți artiștii care au cântat în deschidere la alți artiști sau trupe și mă bucur pentru toți românii care au făcut furori în afară, cum e Inna.