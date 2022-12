Daniela Gyorfi, moștenire de 100.000 de euro, după moartea mamei sale: ”Am reușit”

Cântăreața a primit o de 100.000 de euro, după moartea mamei sale, Anica. Vedeta a reușit să intre în posesia unei sume importante de bani, fiind vorba de un teren care a aparținut bunicilor materni.

Daniela Gyorfi, drepturi de pe urma mamei sale. Artista a primit o despăgubire de 100.000 de euro

Daniela Gyorfi a aflat destul de târziu că a depus actele pentru a primi despăgubirea pentru un teren care a aparținut familiei sale și pe care s-a construit. Mai târziu, vedeta a apelat la avocați.

„Când a murit mama nici nu ştiam, nici nu eram la curent cu toate acestea. Am luat toate actele şi am mers la o firmă de avocatură care se ocupă de retrocedări.

După vreo 5 ani, în sfârşit s-a pronunţat şi asupra banilor şi tot, şi urmează să primesc banii. Ei se iau după nişte criterii şi mi-au calculat o sumă și mi-au spus avocaţii că nu e corect.

Au recalculat, nu am primit banii pe casă, terenul avea şi o casă, dar una peste alta mulţumesc lui Dumnezeu că am putut să iau şi atât şi e ok.

Orice ban pe care îl primeşti, chiar dacă e meritul tău e binevenit, nu cred că e cineva care spune că nu vrea 100 şi ceva de mii de euro.

Sunt ok, m-aş fi bucurat dacă trăia mama şi vedea că, după atâţia ani, am reuşit să luăm ce era al ei, al nostru”, a declarat Daniela Gyorfi pentru .

Daniela Gyorfi, relație specială cu regretata sa mamă

Daniela Gyorfi a avut o relație specială cu regretata sa mamă, care s-a stins din viață în urmă cu câțiva ani. Femeia suferea de mai multe boli, cea care a afectat-o cel mai mult fiind cancerul pulmonar care s-a răspândit în organism.

În plus, femeia era imobilizată la pat, după ce a căzut de la etajul 1. Artista era elevă în clasa a V-a, de atunci fiind persoana care a avut grijă de cea care i-a dat viață. Cântăreața a muncit de mică pentru a-i fi mai bine.