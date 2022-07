Daniela Gyorfi, trasă prin inel la 53 de ani. Cum reușește

Blondina a mărturisit vârsta pe care o are în buletin, care nu este deloc un impediment pentru ea. Celebra vedetă se simte extraordinar în propria piele, are energie și se bucură de fiecare moment alături de cei dragi.

Daniela Gyorfi, în formă maximă la 53 de ani. Cum reușește să arate suplă

Daniela Gyorfi nu se gândește deloc la pe care i-a adunat, ba dimpotrivă. Cântăreața este suplă și în formă la cei 53 de ani ai săi, mărturisind că sunt foarte importante lucrurile pe care le-a realizat până în prezent.

„Vârsta e doar un număr în buletin. Eu mă simt ok cu mine, mă simt bine, nu am nicio treabă că vai câți ani am. Sunt ok așa cum sunt și asta contează cel mai mult.

De fapt, contează ce am realizat până la vârsta asta. Anii trec pentru toată lumea, nu doar pentru mine”, a mărturisit artista pentru .

Daniela Gyorfi are un stil de viață sănătos, dar recunoaște că sunt unele alimente la care nu poate rezista. Dulciurile, clătitele și cartofii prăjiți se numără printre plăcerile vinovate la care frumoasa blondină nu renunță.

Alimentația este combinată foarte bine cu sport, mișcarea fiind extrem de importantă pentru vedetă. În plus, cântăreața a trecut de multe ori pragul cabinetelor de înfrumusețare și estetice pentru a arăta mereu bine.

Daniela Gyorfi, adevărul despre operațiile estetice suferite

Este una dintre primele vedete autohtone care și-a pus silicoane. Ulterior, Daniela Gyorfi și-a pus acid hialuronic în buze și medicul i-a înjectat grăsime în zona ochilor. În plus, și-a operat nasul și are fațete dentare și extensii de păr.

„Îmi fac intervenții non-invazive la nivelul feței o dată pe an. Am avut niște probleme cu buzele, am făcut gâlme, dar multe au pățit asta. Apoi mi-am scos tot ce am avut în buze, acum nu mai am nimic.

Plângeam ca un copil. Mi se spusese că trebuie să-mi scoată toți dinții. Pe bune că am început să plâng ca un copil. Vreau să atrag atenția.

Mi-au pilit dinții, mi-au omorât nervii, pe mine mă durea rău, începuseră dinții să putrezească”, a povestit în urmă cu ceva vreme blondina, într-o emisiune TV.