Daniela Iliescu a intervenit în disputa dintre Dana Roba și Culiță Sterp: „Tu, femeie gravidă, să te încarci cu energiile negative ale oamenilor?”

Dana Roba a reacționat la comentariul pe care Culiță Sterp l-a făcut la adresa ei, dezvăluind că în urma unei apariții recente pe care a avut-o, s-a trezit cu mesaje și din partea partenerei manelistului, Daniela Iliescu.

Dana Roba, mesaj de la Daniela Iliescu după ce Culiță Sterp i-ar reproșat că a ajutat-o financiar

Totul a pornit de la un interviu pe care Dana Roba în care a spus că nu i se pare normal ca familia lui Culiță Sterp, în speță sora Getuța, să continue să o atace pe fosta soție a interpretului de muzică de petrecere.

ADVERTISEMENT

În urma afirmației făcute, Culiță Sterp a avut ceva de zis, reproșându-i Danei Roba că a ajutat-o în perioada dificilă din viața ei, după a fost lovită cu ciocanul în cap de fostul soț.

Culiță a ținut să amintească de faptul că i-a donat niște sume însemnate de bani și că nu vrea să scoată la iveală discuțiile private pe care le-a purtat acum trei ani cu Roba.

ADVERTISEMENT

„Am văzut, dar să mă apuc eu acum să vorbesc aiurea? Eu dacă aș posta conversația mea cu Dana Roba de acum trei ani, de când i-a dat bărbatul ei cu ciocanul în cap, eu i-am donat bani, și eu și sora mea. I-am donat o sumă destul de… nici n-are rost să mai spun ce și cum și cât. Să fie sănătoasă. Eu nu vorbesc urât de nimeni. Dumnezeu are grijă de fiecare”, a spus Culiță Sterp referitor la declarațiile Danei Roba, pe TikTok.

Dana Roba, mesaj pentru Culiță: „Ți se ia răsplata”

FANATIK a contactat-o pe Dana Roba pentru a reacționa la reproșurile lui Culiță. că singurul lucru pe care i-l poate transmite acum cântărețului de muzică de petrecere este ca Dumnezeu să-l binecuvânteze. De asemenea, a mai spus că ea nu l-a jignit niciodată pe Culiță, fapt pentru care nu înțelege isteria creată în jurul acestui subiect, mai ales din partea admiratorilor familiei acestuia, dar și din partea membrilor clanului Sterp.

ADVERTISEMENT

„Domnul să-l binecuvânteze! Spune-i că nu pot să zic nimica decât ca Domnul să-l binecuvânteze! Atâta pot să îi spun lui Culiță: God bless you!

Nu știu (n. red.: de ce îi reproșează acum Culiță Sterp că i-a donat bani), dar zic că dacă faci o faptă bună și îi strigi apoi omului ți se ia răsplata. Eu nu l-am jignit niciodată pe Culiță. De ce să îl jignesc? Eu doar am spus despre soră-sa că nu e normal să facă așa cu fosta cumnată. Eu nu l-am jignit pe el personal, deci nu înțeleg de unde a înțeles el că eu l-am jignit. Eu nici măcar nu am vorbit despre el”, a declarat Dana Roba despre conflictul cu Culiță Sterp, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Make-up-artista nu e de acord cu comportamentul Getuței: „Tu, femeie gravidă…”

În continuare, Dana Roba ne-a mai mărturisit că Daniela Iliescu i-a lăsat un mesaj, fără să ne dezvăluie conținutul acestuia, la care i-a răspuns în termeni la fel de civilizați.

„Am vorbit doar despre soră-sa. Mi-a scris actuala lui, da. Mi-a lăsat un mesaj azi-noapte, dar eu i-am răspuns la fel de civilizat. Cine a văzut declarația mea vede că am vorbit cât se poate de civilizat. Chiar n-am zis nimic de Culiță. Nu știu de ce au sărit ei așa în sus.

Chiar am fost diplomată. Totuși, tu, femeie gravidă, să te încarci cu energiile negative ale oamenilor și să te înjure lumea, să te blesteme de ce se ia de Carmen… La fel cum Culiță are oameni care-l iubesc, așa are și Carmen, nu? Eu am zis doar că nu e frumos ce face soră-sa”, a completat Dana Roba.