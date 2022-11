Daniela Iliescu a reacționat după accidentul rutier produs de Culiță Sterp: “Este marcat de această întâmplare”

Daniela Iliescu, logodnica lui Culiță Sterp, a avut o reacție după accidentul provocat de cântăreț zilele trecute. Tânăra a postat un videoclip pe rețelele sociale, unde a ținut să clarifice situația.

Daniela Iliescu, prima reacție după accidentul rutier produs zilele trecute de Culiță Sterp

Logodnica interpretului de muzică de petrecere a postat un videoclip în care a vorbit despre .

Daniela Iliescu a ținut să-și ceară scuze în numele ei, dar și al partenerului ei de viață pentru cele petrecute. Blondina i-a asigurat pe internauți că artistul a cooperat cu autoritățile încă din primul moment pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul din Cluj-Napoca.

Partenera lui Culiță Sterp le-a mulțumit, pe această cale, celor care le-au fost alături în aceste momente grele.

“Vreau să ne cerem scuze publice atât eu, cât și Culiță, pentru cele întâmplate, și să vă asigurăm că suntem perfect conștienți de gravitatea ultimelor evenimente pe care le regretăm din suflet.

Scuzele noastre se îndreaptă, în special, către șoferul autoturismului implicat în evenimentul rutier și către familia acestuia, pentru că știm cât este de greu.

Avem încredere deplină în actul de justiție și Culiță și-a arătat de la început disponibilitatea de a coopera cu organele judiciare pentru stabilirea exactă a circumstanțelor cazului.

Dorim să transmitem pe această cale un mesaj de mulțumire față de toți oamenii care ne-au fost alături.”, a spus Daniela Iliescu în clipul video postat pe .

“Încercarea prin care trece familia noastră în aceste momente nu este una ușoară”

De asemenea, Daniela Iliescu a mai spus că logodnicul ei regretă fapta. Mai mult, Culiță este profund afectat de cele întâmplate.

Familia artistului trece prin momente dificile. Daniela Iliescu i-a rugat pe fani să le respecte viața privată. În curând, chiar Culiță Sterp ar putea clarifica situația, dar acum nu a putut vorbi despre acest subiect.

Cântărețul are nevoie de o pauză după cele întâmplate, după cum a mai spus mama fiului său.

“Culiță regretă mult și vă asigur faptul că este marcat de această întâmplare și că eu cred că veți vedea un om schimbat în viitor, un om mult mai bun decât ați văzut până acum.

Încercarea prin care trece familia noastră în aceste momente nu este una ușoară și ne dorim înțelegere și mai ales respectarea vieții private. (…)

Poate în următoarele zile vă vom ține la curent și noi, și Culiță o să iasă ca să vă spună și el ce are de spus, dar în acest moment are nevoie de o pauză și are nevoie să digere tot ce s-a întâmplat.”, a mai spus iubita lui Culiță Sterp.

Ce a spus Daniela Iliescu despre femeia care se afla alături de Culiță Sterp în mașină

În noaptea accidentului, o femeie se afla în mașină alături de Culiță Sterp. Daniela Iliescu știa acest lucru, iar colaborarea dintre tânăra respectivă și cântăreț a fost una strict profesională.

Logodnica lui Culiță a mai spus că știrile despre Laura, femeia aflată în mașină, ar fi putut destrăma o familie. Tânăra respectivă a participat la filmarea unui videoclip.

“Eu, dacă nu eram în cunoștință de cauză și nu știam unde este Culiță, cu cine este în mașină și ce se întâmplă, de unde pleacă și până unde merge, ați fi putut destrăma o familie cu știrile voastre.

O familie unde ar fi avut de suferit un copil și familii noastre, din care are de suferit o fată care nu are nicio vină.”, a mai precizat Daniela Iliescu.

Ii mulțumim lui Dumnezeu pentru ca amândoi sunt bine, sanatosi. 🙏🏼 și tuturor celor care ne sunteți alături, atât nouă cât și lui!

Culiță Sterp a lăsat un comentariu la videoclipul postat de viitoarea lui soție. “Îți mulțumesc pentru tot! Te iubesc așa mult”, a scris acesta.

Acum câteva zile, și . Tânărul a spus că, într-adevăr, Culiță a greșit, dar nimeni nu are dreptul să-l judece.

În noaptea de 16 spre 17 noiembrie, Culiță Sterp a provocat un accident rutier grav în Cluj-Napoca. Solistul nu a acordat prioritate în intersecție și a trecut pe culoarea roșie a semaforului.

Autoturismul cântărețului a lovit un Logan care trecea regulamentar. Șoferul acestuia a primit îngrijirile medicale necesare și a fost externat de la spital între timp.

După efectuarea unui etilotest, s-a dovedit că interpretul consumase alcool. Culiță Sterp a fugit de la locul accidentului, dar a fost găsit de oamenii legii, fiind ascuns într-o toaletă publică.

Cântărețul a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Polițiștii i-au reținut și permisul de conducere pentru 30 de zile.