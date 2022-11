Daniela Iliescu, veste majoră pentru fani. Ce a anunțat iubita lui Culiță Sterp

Frumoasa blondină are o majoră pentru fani. Ce a anunțat iubita artistului de muzică de petrecere, după perioada grea prin care a trecut, în urma accidentului provocat de vedetă în centrul orașului Cluj-Napoca.

Daniela Iliescu, noutate pentru cei care o urmăresc. Ce a dezvăluit iubita lui Culiță Sterp

Daniela Iliescu are o noutate pentru toți cei care o urmăresc pe social media. a anunțat că a mai rămas foarte puțin timp până când va lansa brandul de haine la care lucrează de mai bine de un an și jumătate.

ADVERTISEMENT

Partenera artistului este foarte încântată că oamenii vor putea achiziționa în curând haine sport atât pentru fetițe, cât și pentru băieți. Obiectele vestimentare sunt realizate din materiale de calitate, fără desene sau alte imprimeuri.

În plus, acestea vor putea fi comandate și pentru adulți. Culorile neutre sunt cele care predomină, după cum a dezvăluit frumoasa blondină. Daniela Iliescu este entuziasmată de afacerea sa.

ADVERTISEMENT

„A fost un drum lung, de-a lungul căruia, pas cu pas am adăugat tot mai multă valoare acestui brand. Am testat și retestat, am căutat cele mai potrivite materiale pentru copilașii noștri și ne-am lăsat conduși de dragostea pentru ei.

În sfârșit vrem să vă anunțăm cu mare bucurie, că joi, 24.11.2022, vom lansa brandul. E mai mult decât un brand, e o poveste frumoasă despre grijă, simplitate și dragoste pentru copiii noștri.

ADVERTISEMENT

Abia aștept să ne cunoaștem!”, a transmis iubita lui Culiță Sterp pe contul personal de .

Daniela Iliescu, susținere din partea iubitului

Daniela Iliescu a publicat mai multe imagini cu fiul său și al artistului, Milan, dar și cu nepoata sa, Carla. La rândul său cântărețul de muzică de petrecere a distribuit un mesaj prin care o susține pe frumoasa blondină.

ADVERTISEMENT

„Trecutul, prezentul și viitorul meu! Dragostea aia mare!”, a scris Culiță Sterp, pe rețelele de socializare, alături de un emoticon în formă de inimă.