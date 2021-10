Daniela Ploia nu a crezut că situația este atât de dramatică în România. Asta până în momentul în care mai multe persoane din familia ei s-au infectat cu Covid-19. Mai mult, câțiva cunoscuți și-au pierdut viața.

Cântăreața de muzică populară a trecut cu bine peste momentele grele și vrea să se vaccineze cât mai repede.

Aceasta i-a atacat dur pe Dan Bittman și Diana Șoșoacă spunând că nu ar trebui să-și mai exprime părerile în public, pentru că influențează foarte mulți oameni.

ADVERTISEMENT

Daniela Ploia, atac dur după ce a avut Covid. “Bittman și Șoșoacă să fie interziși”

Daniela Ploia nu a crezut inițial că acest virus există sau că Și-a schimbat părerea radical atunci când oameni dragi sau prieteni au murit deși nu sufereau de alte boli. În acel moment și-a dat seama că situația este gravă. A început să se testeze din ce în ce mai des și a hotărât să se vaccineze.

Când nu se aștepta, cântăreața a aflat că este bolnavă. Nu a fost singura care a avut virusul. S-au îmbolnăvit mama, tatăl și o mătușă. În acel moment s-a speriat foarte tare pentru că a crezut că își va pierde persoanele dragi. Daniela Ploia spune că a trăit un adevărat coșmar.

ADVERTISEMENT

“Și ei, ca și mine, au avut forma ușoară, dar la problemele lor de sănătate chiar și așa putea fi fatal. Am sunat disperată la furnizorii de oxigen să cumpăr aparat pentru tata

Am crezut că pică cerul pe mine când am văzut că nu găsesc un aparat să-l ajut pe tata. (…) Am dat sute de telefoane, am terorizat medici, am intrat în panică, teama că îmi pierd părinții și mătușa din cauza neglijenței mele”, a spus artista

ADVERTISEMENT

Din fericire, totul s-a terminat cu bine pentru Daniela Ploia și familia ei.

Mesajul artistei pentru Bittman și Șoșoacă

Cântăreața are un mesaj extrem de dur pentru Dan Bittman și Diana Șoșoacă după ce Aceasta spune că aceștia ar trebui să nu-și mai expună părerile în public. Mai mult, ar trebui chiar interziși.

“Să nu li se mai permită unora să spună numai aberații pe post! Este cazul lui Dan Bittman, al lui Șoșoacă… Și sunt mai mulți.

ADVERTISEMENT

Să-și țină părerea pentru ei, nu să influențeze lumea, de la sate, mai ales. Interziși acești oameni în spațiul public!(…) Doar medicii specializați, nu ortopezi, chirurgi și așa mai departe. Infecționiștii, pneumologii… ei să vorbească public.”, a mai spus Daniela Ploia.