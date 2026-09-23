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Genoa se află într-o situație critică în Serie A. și se află pe penultimul loc din campionat. Tensiunile au explodat după înfrângerea contra Parmei, de pe ”Ennio Tardini”, 1-2.

Cresc șansele ca Daniele De Rossi să plece de la Genoa

Sezonul trecut, Daniele De Rossi a scăpat destul de confortabil pe Genoa de la retrogradare, după ce Dan Șucu a decis ca legenda Romei să îl înlocuiască pe Patrick Vieira. Tehnicianul italian i-a preluat pe ”grifoni” când echipa avea 3 puncte din 9 partide. Rezultatele sale au fost încurajatoare: 9 victorii, 8 egaluri și 12 înfrângeri.

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Sub comanda lui De Rossi, Genoa a ”smuls” puncte împotriva granzilor din Italia. Genoa a remizat cu AC Milan (1-1), Atalanta (0-0), Bologna (3-2) și a învins pe AS Roma, 2-1.

Totuși, începutul acestui sezon a crescut șansele ca Daniele De Rossi să plece de pe ”Luigi Ferraris”. După eșecul împotriva Parmei, echipă aflată tot în ”zona roșie” până la duelul direct, antrenorul așteaptă decizia conducerii, în privința viitorului său. Mai multe case de pariuri din ”cizmă” au preconizat că șansa demiterii lui Daniele De Rossi este mare.

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2.5 este cota ca Dan Șucu să continue sezonul cu un alt antrenor.

Daniele De Rossi a intrat în colimatorul fanilor

Tensiunile dintre Daniele De Rossi și fanii lui Genoa au explodat după eșecul cu Parma. Timp de 5 minute, jucătorii și staff-ul ”grifonilor” au rămas în fața propriilor suporteri. , lovindu-l în cot, în timp ce scandau „andate a lavorare” – „treceți la muncă”.

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Genoa se află pe penultima poziție în Serie A și a atins o contraperformanță veche de aproape 70 de ani. Din sezonul 1957-1958, clubul nu a mai încheiat seria primelor 5 dueluri din campionat cu un singur punct obținut.

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Atunci, clubul a reușit să se salveze de la retrogdare fără emoții, terminând pe locul 10 în Serie A. Revenirea ”grifonilor” s-a întâmplat, atunci, după înlocuirea antrenorului.

Transferurile lui Dan Șucu nu impresionează

În vara acestui an, Genoa a făcut schimbări masive de trupe. Echipa lui Dan Șucu a vândut mai mulți jucători de bază pentru ”grifoni”, obținând 36.000.000 de euro. Plecările lui John Ekhator, Brooke Norton-Cuffy, Aaron Martin, Bruno Leali și a lui Ruslan Malinovskyi au lăsat un gol major în formația lui Daniele De Rossi.

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Genoa a investit toată suma obținută din vânzări în aducerea unor înlocuitori. Milutin Osmajic, venit de la Preston North End (Championship), a fost cel mai eficient nou-venit al ”grifonilor”. Acesta a marcat 2 goluri. Totuși, alături de Lorenzo Colombo, David Puczka, Djibril Sow și Ethan Meichtry nu au putut scoate echipa din zona retrogradării.

Dan Șucu l-a adus, liber de contract, pe . Mutarea pare să fie una experimentală, ținând cont că ”Faraonul” se află într-o cădere de formă. Începând cariera ca o promisiune pentru viitorul lui AC Milan și pentru naționala Italiei, El Shaarawy a avut mai multe aventuri ratate, la AS Monaco și Shanghai Shenhua (China). Cifrele cele mai îngrijorătoare au fost înregistrate sezonul trecut. Întors la AS Roma, extrema a marcat doar 2 goluri în 28 de meciuri.