Daniele De Rossi, mesaj direct pentru Dan Șucu în prima conferință de presă ca antrenor la Genoa! Ce a declarat campionul mondial din 2006

Daniele De Rossi este noul antrenor principal al clubului Genoa, fiind alesul lui Dan Șucu după despărțirea de Patrick Vieira. Fostul mare fotbalist va debuta în noul său rol duminică, când „grifonii” vor primi vizita „lanternei roșii” Fiorentina în etapa 11 din Serie A. La conferința de presă premergătoare jocului, antrenorul a transmis un mesaj patronului Dan Șucu.

Daniele De Rossi, mesaj pentru Dan Șucu înainte de debutul la Genoa

Daniele De Rossi a participat la conferința de presă alături de Diego Lopez, noul director sportiv al clubului, cel care l-a înlocuit pe Marco Ottolini, plecat la Juventus. Tehnicianul și-a început discursul cu un mesaj pentru cei din conducerea grupării, inclusiv pentru președintele Dan Șucu.

„Vreau să mulțumesc clubului pentru încrederea acordată, Diego este o persoană care înțelege fotbalul. Vreau să le mulțumesc lui Șucu și Blazquez, abia aștept să încep”, a afirmat fostul mijlocaș, conform .

„Soarta m-a adus aici. Uneori apar oportunități pe care pur și simplu nu poți să le ratezi. În ultimele luni am fost contactat și de alte echipe. Au fost multe discuții și zvonuri, dar nu s-a întâmplat nimic. Acum sunt la Genoa, o echipă foarte bună, e o mare onoare să mă aflu aici. Nu mint. Sunt onorat și încântat”, a adăugat noul antrenor al lui Genoa.

Daniele De Rossi, în tribună la meciul de debut! Care este motivul

Daniele De Rossi nu va sta pe bancă la partida Genoa – Fiorentina, care se va disputa duminică, de la ora 17:30, deoarece are de ispășit o etapă de suspendare. Tehnicianul a fost eliminat în ultimul său meci pe banca Romei, o remiză, 1-1, chiar pe terenul lui Genoa, fiind demis mai apoi de conducerea clubului.

„Este o coincidență care mă face să zâmbesc. Ca jucător, am luat câteva cartonașe roșii (n.r. 11). Ca antrenor, nu am făcut nimic, nu meritam cartonașul roșu în acel moment. Voi plăti scump pentru asta, nu îmi place deloc să fiu în tribună”, a declarat antrenorul celor de la Genoa pentru sursa menționată.

Antrenorul dorit anterior de Dan Șucu a semnat cu Fiorentina!

Înainte de numirea lui Daniele De Rossi, Genoa l-a dorit pentru postul de antrenor principal pe Paolo Vanoli, iar clubul condus de Dan Șucu a și negociat cu acesta. , care s-a despărțit recent de Stefano Pioli. Până la urmă, Vanoli a preluat gruparea viola, fiind prezentat oficial vineri, și va debuta chiar împotriva lui Genoa.

„Suntem în situații similare. Ei au avut mai puțin timp de odihnă. Mental, e mai bine să vii după două înfrângeri decât după o victorie. O înfrângere usturătoare ridică semnale de alarmă, dar e bine și să ai puncte în plus. Vor face ce am făcut și eu în ultimele zile, vor încerca să se pregătească din punct de vedere tactic fără să dea totul peste cap.

Dacă aș fi putut să aleg o echipă pe care să nu o întâlnim, ar fi fost Fiorentina. Au jucători care pot avea o zi bună chiar și într-o perioadă grea. Dar și noi suntem puternici. Stadionul va fi plin și băieții sunt într-o condiție fizică excepțională”, a spus Daniele De Rossi.

, iar acum această poziție este ocupată chiar de Fiorentina. Sub comanda antrenorului interimar Daniele Galloppa, , golul decisiv fiind înscris în minutul 90+5.