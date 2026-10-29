Daniele De Rossi, mesaj pentru Dan Șucu după Genoa – Juventus 2-0!

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Genoa a făcut spectacol pe stadionul Luigi Ferraris și a învins-o pe Juventus cu 2-0, într-un meci în care Ehizibue și Baldanzi au înscris golurile victoriei, în minutele 12, respectiv 28. La final, Daniele De Rossi s-a declarat încântat de prestația elevilor săi și a explicat cum a reușit să pregătească succesul împotriva torinezilor.

Daniele De Rossi, mesaj pentru conducerea lui Genoa după victoria cu Juventus: „Nu m-au dat afară după Parma!”

Antrenorul a recunoscut că a avut o discuție neobișnuit de lungă cu jucătorii înaintea partidei. De Rossi a schimbat șase titulari față de precedentul meci și a ținut să le explice fotbaliștilor că deciziile sale nu au avut legătură cu dorința de a menaja anumite piese importante pentru duelul cu Lecce. În același timp, a mulțumit conducerii pentru faptul că a avut răbdare cu el și nu l-a demis după înfrângerea din urmă cu cinci runde, în fața celor de la Parma.

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„La ședința dinaintea meciului am vorbit mai mult decât de obicei. Am ținut să le explic celor care au jucat că au fost aleși pentru că, în opinia mea, aceasta era cea mai bună formulă pentru a încerca să câștigăm, nu pentru că mă gândeam la meciul cu Lecce. Poți câștiga sau poți pierde, dar noi am încercat întotdeauna să învingem orice adversar și să obținem puncte inclusiv împotriva echipelor mai puternice.

Trebuie să le mulțumesc jucătorilor mei și conducerii clubului, care a avut răbdare și nu m-a demis după meciul cu Parma. Asta nu înseamnă că acum sunt de neatins. Trebuie să continuăm în aceeași manieră”, a declarat De Rossi, .

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Daniele De Rossi, laude pentru eroul partidei: „Baldanzi este ca un fiu pentru mine”

pentru Tommaso Baldanzi, autorul celui de-al doilea gol al partidei. De Rossi a dezvăluit relația apropiată pe care o are cu fotbalistul și a lăudat profesionalismul acestuia. De asemenea, De Rossi l-a lăudat și pe atacantul portughez Vitinha pentru modul în care se pregătește și joacă. În urma acestei victorii, Genoa a urcat pe locul 13 în Serie A, cu 10 puncte. Dintre acestea, nouă au fost obținute în ultimele patru etape.

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„Baldanzi este ca un fiu pentru mine. Trebuie să fac anumite alegeri, dar el a înțeles și nu a redus niciodată ritmul la antrenamente. Vreau să-l menționez și pe Vitinha. Se antrenează din 9 iulie cu zâmbetul pe buze. Anul trecut m-a salvat, iar în această seară a făcut un meci incredibil. Poți avea o asemenea prestație doar dacă te pregătești întotdeauna bine. Un meci complet. Gradul de dificultate a fost ridicat, dar a fost un meci frumos, jucat cu suflet și spirit de echipă, cu câteva faze foarte reușite. Suntem foarte fericiți”, a mai spus antrenorul.