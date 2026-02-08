Daniele De Rossi și-a ieșit din minți, după ce a pierdut din nou cu Genoa la ultima fază: ”Te face să nu mai iubești acest sport”

ADVERTISEMENT

Daniele De Rossi a izbucnit la finalul unui nou meci pierdut la ultima fază, dintr-un penalty acordat ușor. Însă, ceea ce l-a deranjat cel mai mult pe tehnicianul de la Genoa a fost că totul a venit în urma intervenției VAR.

Daniele De Rossi, discurs furibund după un nou penalty cu VAR dictat împotriva lui Genoa

Formația patronată de Dan Șucu , în etapa a 24-a din Serie A, după ce arbitrul Davide Massa a acordat un penalty controversat oaspeților la ultima fază. Deși inițial nu a fluierat nimic la duelul dintre Cornet și Vergara, ”centralul” a indicat punctul de la 11 metri după ce a fost chemat din camera VAR să revadă faza.

”Sunt mulțumit de prestația jucătorilor mei, dar acordarea unui penalty ca acesta te face să nu mai iubești acest sport. Suntem foarte dezamăgiți pentru că am jucat un meci grozav împotriva unei echipe puternice și este dureros să-l vezi decis de o astfel de decizie.

Acest regulament este greșit, fotbalul pe care eu eram obișnuit să-l joc funcționa diferit. Nu a fost o greșeală evidentă, chiar nu înțeleg de ce a intervenit VAR. Am fost primul care a susținut VAR, dar le oferim o putere periculoasă. Vor exista întotdeauna contacte”, a declarat De Rossi, conform .

Genoa, înfrângere la indigo

Nu este pentru prima dată când , dintr-un penalty acordat cu VAR. S-a întâmplat chiar în runda precedentă, când formația lui Dan Șucu a jucat pe Olimpico cu Lazio.

Întâlnirea se îndrepta spre un rezultat de egalitate, când arbitrul Luca Zufferli a fost chemat din camera VAR să revadă o fază litigioasă în careul genovezilor. ”Centralul” a remarcat un henț comis de Norton-Cuffy și a dictat lovitură de la 11 metri.

Danilo Cataldi și-a asumat responsabilitatea de la punctul cu var, l-a învins pe portarul Justin Bijlow și a adus victoria lui Lazio cu 3-2 în minutul 90+8.

Genoa a ajuns în zona retrogradării

Aceste două înfrângeri suferite în minutele de prelungire au coborât-o pe Genoa periculos de mult în clasamentul din Serie A. ”Grifonul” este acum pe locul 16, cu 23 de puncte, cu doar 5 puncte peste Fiorentina, formație aflată prima sub linia retrogradării.