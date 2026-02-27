Daniele De Rossi șochează înainte de Inter – Genoa: „Chivu pare un fraier”. Cum a comentat eliminarea românului din Champions League

ADVERTISEMENT

Inter a ratat un obiectiv important în acest sezon, însă continuă să fie cu un pas în fața tuturor în Serie A. Înainte de meciul direct cu Genoa, Daniele De Rossi nu a avut un discurs critic la adresa românului, ci chiar a dezvăluit că, în opinia sa, Inter ar fi meritat să câștige și chiar a avut șanse bune să o facă.

Inter, meci direct cu Genoa lui Dan Șucu

Inter și Genoa se luptă în zone diferite ale clasamentului în acest moment. Nerazzurri se află pe prima poziție în clasament, la zece puncte de AC Milan, în timp ce „grifonii” continuă să aibă emoții la retrogradare. Echipa patronată de Dan Șucu are 27 de puncte și se află la doar trei puncte de locurile retrogradabile.

În partida tur, și a tranșat rapid meciul cu două goluri încă din prima repriză. „Grifonii” nu au mai câștigat pe „Giuseppe Meazza” de mai bine de 30 de ani, însă Daniele De Rossi vrea să spargă gheața sâmbătă seara, de la ora 21:45.

Daniele De Rossi îi ia apărarea lui Cristi Chivu înainte de Inter – Genoa

Daniele De Rossi, antrenorul lui Genoa, a fost unul dintre puținii care i-a luat apărarea lui Cristi Chivu după ce Inter a fost eliminată de Bodo/Glimt. Legenda italiană este de părere că formația românului ar fi meritat să se califice mai departe, deși

„Inter e o echipă care câștigă constant în campionat pentru că are un obiectiv. Unul le-a scăpat, celălalt este încă viu și puternic. Vor dori să ne învingă și să-și mențină seria de victorii. O echipă puternică și motivată, iar apoi mai este și cel mai periculos lucru: orgoliul rănit al campionilor. Vor dori să șteargă eliminarea din Liga Campionilor. (n.r. că Bodo/Glimt a arătat apărarea și contraatacul nu sunt cuvinte murdare) Sunt de acord că nu sunt. Bodo a arătat intensitate și dedicare în apărare și la recuperarea mingii. Inter merita să câștige acel meci, dar este reductiv să etichetezi Bodo doar prin acele două cuvinte.

Acum antrenorul lui Bodo pare un geniu, iar Chivu un fraier. Dar Inter putea foarte bine să câștige meciul. Meritul îi revine lui Bodo pentru calificare, însă sperăm să știm și noi să ne valorificăm punctele forte. Știm cifrele Interului la fazele fixe. Este o altă armă pentru ei, iar măreția Interului constă tocmai în capacitatea de a marca în atât de multe moduri și cu atât de mulți jucători. Probabil este cea mai puternică echipă din campionat, noi nu putem decât să ne pregătim cât mai bine pe baza fundamentelor lor și să nu ne abatem de la ceea ce știm că ne poate ajuta să le facem rău”, a spus Daniele De Rossi.