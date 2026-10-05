Daniele De Rossi știe de ce echipa lui Șucu este pe loc de retrogradare! Un tânăr l-a impresionat

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Genoa se află pe penultimul loc în Serie A, după 5 etape disputate, cu numai un punct. . Mai mult, ”grifonii” au pierdut amicalul împotriva Rapidului, din Giulești, 0-2. Astfel, mai multe speculații legate de înlocuirea lui Daniele De Rossi (43 de ani) au apărut în presa italiană.

Daniele De Rossi știe ce nu merge pentru Genoa

Întrebat de jurnaliștii din ”cizmă” despre startul dezastruos de stagiune, antrenorul a identificat principalele probleme ale echipei. Punctul critic al ”grifonilor” este finalizarea. Genoa a marcat doar de 3 ori în cele 5 meciuri disputate, având cel mai mic număr de goluri marcate din campionat, la egalitate cu Bologna.

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”Numerele trebuie citite și ne spun că ceva nu este în regulă în zona ofensivă: echipa ajunge la marginea careului de 5, 6, 7 ori, poate chiar într-o singură repriză, dar apoi nu șutează. Asta e cea mai mare problemă a noastră. Din potențialele acțiuni, nu șutăm, nu dăm pase decisive, nu terminăm acțiunea”, a spus Daniele De Rossi, potrivit .

Tehnicianul continuă să își apere jucătorii și încearcă să își păstreze calmul, în ciuda situației delicate prin care trece echipa. Acesta a anunțat că pierderea cumpătului va fi, cel mai probabil, momentul în care colaborarea sa cu Genoa se va încheia.

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”Știu că uneori merită să faci o scenă, să sari, să lovești băncile, să arunci cu o sticlă când un jucător greșește pentru a scoate în evidență eroarea. Nu asta îmi doresc. Atâta timp cât am umerii suficient de lați ca să-mi apăr jucătorii, voi continua să fac treaba asta. Când mă vezi comportându-mă ca un clovn, dând vina pe alții, înseamnă că sunt la capătul puterilor”, a continuat Daniele De Rossi.

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Daniele De Rossi a fost impresionat de Robinho Jr.

Fiul fostului fotbalist legendar brazilian, Robinho, a fost împrumutat în vara acestui an de Genoa, de la Santos. Robinho Jr. face parte din angrenajul echipei Primavera de la Genoa. Totuși, accidentarea suferită de Meichtry a fost momentul perfect pentru a fi selectat la prima echipă a ”grifonilor”.

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, de la București, și nu a avut motive de regret. Robinho Jr. a fost titular și s-a integrat în garnitura ”grifonilor”. Antrenorul îl consideră o investiție pe termen lung pentru Genoa și a descoperit ce ar trebui să îmbunătățească brazilianul în viitor.

”Mi-a făcut o impresie grozavă. Nu-l cunoșteam; este o mutare mai orientată spre viitor, dar este foarte interesantă. Face lucruri utile, inteligente. Trebuie să fie dezvoltat fizic, dar știe cum să funcționeze pe teren. Uneori ne concentrăm prea mult pe condiția fizică și uităm de restul. În viitor, va trebui să ne bazăm pe acești băieți, iar amicalele sunt pentru ei, pentru cei care nu au avut minute sau nu au fost bine”, a spus antrenorul lui Genoa, conform sursei menționate.

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Pentru Genoa Primavera, Robinho Jr. a jucat 2 partide din tot atâtea disputate, contra Parmei și a Atalantei. Sud-americanul a reușit o ”dublă” împotriva bergamascilor, aducând prima victorie a echipei de tineret din acest sezon.