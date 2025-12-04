Daniele De Rossi, verdict tranșant după ce Nicolae Stanciu a revenit pe teren la Genoa după două luni

ADVERTISEMENT

Nicolae Stanciu s-a întors pe teren în meciul pierdut de Genoa în optimile de finală ale Cupei Italiei, scor 0-4, cu Atalanta. Daniele De Rossi a vorbit despre prestația mijlocașului român, care nu mai jucase din 29 septembrie, când a bifat 23 de minute în Genoa – Lazio 0-3.

Daniele De Rossi a comentat evoluția lui Nicolae Stanciu din Atalanta – Genoa 4-0

Nicolae Stanciu a lipsit de pe gazon din cauza unei accidentări la coapsă, motiv pentru care a ratat și ultima acțiune a echipei naționale a României. Pentru Stanciu, înfrângerea din Cupa Italiei, cu Atalanta, a reprezentat primul meci sub comanda noului antrenor, Daniele De Rossi.

ADVERTISEMENT

Imediat după meci, a fost întrebat despre „Te așteptai la mai mult de la Carboni și Stanciu?”, l-a întrebat un jurnalist pe antrenorul „Grifonului”.

„Nu îmi place să vorbesc despre indivizi în public. Vom analiza totul mâine. Cred că nu este ușor să fii nevoit să demonstrezi totul imediat, mai ales când joci 10 contra 11.

ADVERTISEMENT

Nu judec negativ prestațiile altora, pe de altă parte, trebuie întotdeauna să ai încredere în echipă”, a răspuns Daniele De Rossi, conform

ADVERTISEMENT

Ce notă a primit Nicolae Stanciu în Atalanta – Genoa 4-0

Nicolae Stanciu a evoluat până în minutul 70 în Atalanta – Genoa, când a fost înlocuit cu paraguayanul Hugo Cuenca (20 de ani). Pentru timpul petrecut pe gazon, SofaScore l-a notat cu 7 pe mijlocașul român, peste media echipei sale, care a fost 6,50. A fost a doua cea mai mare notă de la Genoa, după Morten Frendrup (7,3).

Pentru Genoa urmează luni un meci în campionat, cu Udinese, luni, 8 decembrie, de la ora 19:00. Clubul patronat de Dan Șucu este pe locul 16 în Serie A, cu 11 puncte, la doar o lungime de zona „nisipurilor mișcătoare”.

ADVERTISEMENT