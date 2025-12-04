Sport

Daniele De Rossi, verdict tranșant după ce Nicolae Stanciu a revenit pe teren la Genoa după două luni

Nicolae Stanciu (32 de ani) a fost titular în meciul Atalanta - Genoa 4-0, din optimile Cupei Italiei. Internaționalul român nu l-a impresionat însă pe antrenorul Daniele De Rossi (42 de ani)
Cristian Măciucă
04.12.2025 | 10:15
Nicolae Stanciu s-a întors pe teren în meciul pierdut de Genoa în optimile de finală ale Cupei Italiei, scor 0-4, cu Atalanta. Daniele De Rossi a vorbit despre prestația mijlocașului român, care nu mai jucase din 29 septembrie, când a bifat 23 de minute în Genoa – Lazio 0-3.

Daniele De Rossi a comentat evoluția lui Nicolae Stanciu din Atalanta – Genoa 4-0

Nicolae Stanciu a lipsit de pe gazon din cauza unei accidentări la coapsă, motiv pentru care a ratat și ultima acțiune a echipei naționale a României. Pentru Stanciu, înfrângerea din Cupa Italiei, cu Atalanta, a reprezentat primul meci sub comanda noului antrenor, Daniele De Rossi.

Imediat după meci, înlocuitorul lui Patrick Vieira a fost întrebat despre prestația căpitanului naționalei României. „Te așteptai la mai mult de la Carboni și Stanciu?”, l-a întrebat un jurnalist pe antrenorul „Grifonului”.

„Nu îmi place să vorbesc despre indivizi în public. Vom analiza totul mâine. Cred că nu este ușor să fii nevoit să demonstrezi totul imediat, mai ales când joci 10 contra 11.

Nu judec negativ prestațiile altora, pe de altă parte, trebuie întotdeauna să ai încredere în echipă”, a răspuns Daniele De Rossi, conform Tuttomercatoweb.

Ce notă a primit Nicolae Stanciu în Atalanta – Genoa 4-0

Nicolae Stanciu a evoluat până în minutul 70 în Atalanta – Genoa, când a fost înlocuit cu paraguayanul Hugo Cuenca (20 de ani). Pentru timpul petrecut pe gazon, SofaScore l-a notat cu 7 pe mijlocașul român, peste media echipei sale, care a fost 6,50. A fost a doua cea mai mare notă de la Genoa, după Morten Frendrup (7,3).

Pentru Genoa urmează luni un meci în campionat, cu Udinese, luni, 8 decembrie, de la ora 19:00. Clubul patronat de Dan Șucu este pe locul 16 în Serie A, cu 11 puncte, la doar o lungime de zona „nisipurilor mișcătoare”.

  • 29 septembrie, Genoa – Lazio 0-3, fusese ultima apariție a lui Nicolae Stanciu la Genoa
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
