Daniil Medvedev pierde prima poziție în ierarhia ATP! Cine va ajunge lider mondial după US Open 2022

Daniil Medvedev va părăsi prima poziția în ierarhia mondială. Tenismenul rus a fost eliminat în optimile de finală la US Open de australianul Nick Kyrgios, nereușind să își apere titlul cucerit anul trecut. Cele mai mari șanse pentru a deveni noul număr 1 mondial le are Rafa Nadal, cel care e favorit acum și la cucerirea titlului la Flushing Meadows.

Daniil Medvedev pierde poziția de lider mondial! Rusul a fost eliminat în optimi la US Open!

Daniil Medvedev a încheiat aventura de la ediția din acest an de la US Open. s-a oprit în optimi, fiind învins de , australianul Nick Kyrgios. A fost un meci demn de turul patru la US Open, cu multe lovituri spectaculoase și schimburi pe măsură!

A fost un eșec în patru seturi pentru tenismenul rus, 6-7, 6-3, 3-6, 2-6, la capătul unui meci ce a ținut aproape trei ore. Rusul, care avea de apărat titlul cucerit anul trecut și implicit cele 2000 de puncte, va pierde 1820 de puncte și totodată și poziția din !

A fost cel de-al doilea eșec al rusului în fața lui Kyrgios, în mai puțin de o lună de zile. Australianul îl invinsese pe fostul lider mondial și la Mastersul de la Montreal, în trei seturi. Un eșec cumva nescontat, ținând cont că Daniil a mers ceas până în turul patru, fără să fie vreo secundă amenințat.

Rafa Nadal, favorit la fotoliul de lider în ierarhia ATP

Cele mai mari șanse pentru a urca pe prima poziție în clasamentul mondial la finalul US Open le are campionul spaniol Rafael Nadal. În clasamentul live, Nadal l-a depășit deja pe Medvedev, având în acest moment, prin prezența în optimi, 5.810 puncte, cu 745 mai multe decât Medvedev, care a coborât la 5.065 după eliminarea în turul patru.

Cu o victorie în partida din optimi contra lui Frances Tiaofe, Nadal ar ajunge la 5.990, iar cel de-al 5-lea titlu din carieră la US Open l-ar transforma pe veteranul spaniol în lider autortar, cu 7.630 de puncte. Dar lucrurile nu sunt așa simple cum par la prima vedere.

Un lucru e cert: Nadal este la ora actuală peste Medvedev, în clasamentul live. Dar pentru prima poziția în ierahia mondială mai sunt în cursă alți doi tenismeni, norvegianul Casper Ruud și ibericul Carlos Alcaraz. Iar cel din urmă e chiar un adversar periculos, ținând cont de potențialul pe care tânărul iberic l-a arătat în 2022.

Nadal – Alcaraz, posibil duel în semifinale la US Open

Practic, Spania va da noul lider mondial la finalul competiției de la Flushing Meadows. Întrebarea e, care dintre cei doi spanioli va ocupa prima poziție? Viitorul tenisului iberic sau trecut și prezent? În acest an, cei doi compatriți s-au mai întâlnit de două ori, iar raportul este egal. Nadal s-a impus în trei seturi în semifinale la Indian Wells, în timp ce noua senzație din circuit și-a luat revanșa două luni mai târziu, .

Un eșec în semifinale chiar în fața compatriotului său mult mai tânăr i-ar răpi șansa lui Nadal de a reveni pe prima poziție. În schimb, primul titlu de Grand Slam din cariera lui Alcaraz l-ar transfora pe Carlitos în cel mai tânăr lider mondial din istoria tenisului, la doar 19 ani și 4 luni de zile.

Nadal a devenit pentru prima oară lider în ierarhia ATP în august, 2008, la 22 de ani și două luni, după finala istorică de la Wimbledon, câștigată în 5 seturi, contra lui Roger Federer. Matadorul spaniol s-a aflat ultima oară pe prima poziția în clasamentul mondial în perioada noiembrie 2019-februarie 2020.

Nadal are 209 săptămâni petrecute în postura de lider mondial. Mult însă sub rivalul Novak Djokovic, care are 373 de săptămâni pe poziția întâi în ierarhia ATP. De 12 ori a încheiat sezonul competițional Nadal pe prima poziție și are șanse mari ca și în 2022 să încheie sezonul în postura de lider ATP!