Daniil Medvedev și-a setat obiectivul principal în carieră după calificarea în semifinale la Indian Wells: ”Am încercat din greu și am făcut tot ce am putut”

Ocupantul locului 6 în clasamentului ATP s-a arătat extrem de furios și de la Mastersul din California pe care o consideră lentă pentru gusturile sale.

Obiectivul lui Daniil Medvedev înainte să se retragă din tenis

La finalul din sferturile de finală, scor 6-3, 7-5, Daniil Medvedev a declarat că obiectivul său cel mai mare din carieră este ca atunci când va ajunge să se retragă să nu aibă regrete.

”Cel mai important obiectiv al meu este să nu am regrete când îmi voi încheia cariera. În sensul meciului cu Rafa Nadal din finala Openului Australiei din 2022, cu siguranță regret că nu l-am putut câștiga și că nu am câștigat al doilea Slam al meu.

Am fost aproape, am luptat. Am luptat până la final. Poate că am ratat câteva lovituri, dar ăsta e sportul. Până acum, simt că îmi ating obiectivul, chiar și anul trecut, nu a fost cel mai bun an, dar am încercat.

Nu vreau ca atunci când voi avea 35 de ani sau orice altă vârstă și mă voi retrage, nu vreau să spun, așa cum am auzit alți jucători de tenis spunând: ‘dacă aș fi făcut asta diferit în cariera mea, poate cariera mea ar fi fost mai bună sau regret că am făcut asta’.

Vreau ca, atunci când îmi voi încheia cariera, indiferent de câte Slam-uri, turnee câștigate sau orice altceva, să știu doar că am dat tot ce am avut mai bun. Am încercat din greu și am făcut tot ce am putut, iar anul acesta a funcționat. Așa că acesta este cel mai mare obiectiv al meu”, a spus Medvedev.

Medvedev vizează al cincelea titlu de Masters

Tenismenul rus este cap de serie numărul 5 la Indian Wells și îl va întâlni în semifinale pe americanul Frances Tiafoe, favorit 14 și locul 16 în clasamentul ATP. Partida este programată sâmbătă seară, de la ora 22:00.

În cea de-a doua semifinală a Mastersului californian, care va începe imediat după încheierea primeia, se vor întâlni spaniolul Carlos Alcaraz, principalul favorit al competiției și locul 2 ATP, și italianul Jannik Sinner, favorit 11 și locul 13 ATP.

Daniil Medvedev a câștigat 18 titluri în carieră, dar doar unul singur de Grand Slam, la US Open în 2021. El mai are în palmares patru trofee de Masters, la Cincinnati, Shanghai, Paris și Toronto. În acest an, rusul s-a impus la Dubai, Doha și Rotterdam.